Silvesterknallerei: Vorerst ändert sich nichts in Kaiseraugst

  15.01.2026 Kaiseraugst
Die Knallerei über Silvester sorgte in Kaiseraugst für Ärger. Foto: zVg
Der Kaiseraugster Gemeinderat hat sich mit dem privaten Feuerwerk und der Knallerei rund um Silvester beschäftigt. Mögliche Massnahmen würden geprüft.

Valentin Zumsteg

Vergangene Woche hat die NFZ darüber berichtet, dass sich zahlreiche ...

