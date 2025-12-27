Silvesterfeier mit Feuerwerk

Am Mittwoch, 31. Dezember, findet die Silvesterfeier beider Rheinfelden statt. Um 16 Uhr beginnt in der St. Gallus-Kirche Eichsel in Badisch Rheinfelden das traditionelle Eichsler Silvesterkonzert und um 17 Uhr erklingt in der St. Josefskirche Badisch Rheinfelden das schon legendäre ...

Am Mittwoch, 31. Dezember, findet die Silvesterfeier beider Rheinfelden statt. Um 16 Uhr beginnt in der St. Gallus-Kirche Eichsel in Badisch Rheinfelden das traditionelle Eichsler Silvesterkonzert und um 17 Uhr erklingt in der St. Josefskirche Badisch Rheinfelden das schon legendäre Silvesterkonzert mit Irmtraud Tarr an der Orgel. Um 21 Uhr startet in Rheinfelden/Schweiz das Brunnensingen der Sebastiani-Bruderschaft. Gestartet wird um 21 Uhr am Storchenbrunnen beim alten Zoll, der Abschluss ist bei der Stadtkirche St. Martin.

Dort beginnt um 22 Uhr das Orgelkonzert. Ab 22.30 Uhr ertönt auf der alten Rheinbrücke stimmungsvolle Musik. Auf der Brücke beim Restaurant Schiff am Rhein gibt es einen Getränkestand, am Brückenkopf auf deutscher Seite bewirten «Bella & Molle» vom Public Pub. Um 00.10 Uhr zündet das gemeinsame grosse Feuerwerk vom Salmegg-Parkdeck über den Rhein. Das Feuerwerk mit musikalischer Untermalung dauert sieben Minuten. «Die Bevölkerung wird gebeten, auf das Abfeuern von privatem Feuerwerk zu verzichten. Aus Sicherheitsgründen sind private Feuerwerkskörper auf der Brücke und an den Brückenköpfen im Umkreis von hundert Metern nicht erlaubt», wie die Stadt mitteilt. Eine Kontrolle erfolgt über Eingangsschleusen an beiden Brückenzugängen. Die alte Rheinbrücke und auf deutscher Seite die Zufahrt zum Parkhaus Salmegg sind am 31. Dezember ab 22 Uhr gesperrt. (mgt/nfz)