Silber und Bronze an den Aargauer Einzelmeisterschaften

Ein erfolgreicher Tag für den «Judo & Ju Jitsu Club» Möhlin: An der Judo Aargauer Einzelmeisterschaft in Gipf-Oberfrick zeigten die Wettkämpferinnen und Wettkämpfer aus Möhlin starke Leistungen und ...

«Judo & Ju Jitsu Club» Möhlin

Ein erfolgreicher Tag für den «Judo & Ju Jitsu Club» Möhlin: An der Judo Aargauer Einzelmeisterschaft in Gipf-Oberfrick zeigten die Wettkämpferinnen und Wettkämpfer aus Möhlin starke Leistungen und kehrten mit einer guten Medai l len bi lanz nach Hause zurück.

Die Wettkämpfe wurden im Poolsystem ausgetragen, bei dem die Athletinnen und Athleten in Gruppen gegeneinander antraten und die Platzierungen direkt aus den erzielten Resultaten ermittelt wurden – ein Format, das allen mehrere Kämpfe ermöglicht, aber auch von der ersten Begegnung an höchste Konzentration und Konstanz über alle Kämpfe hinweg fordert.

Sieben Mal Edelmetall

Gleich zwei Sportler meisterten ihr Pool mit herausragenden Leistungen und sicherten sich die Silber - me daille: Artem Pyvovarov und Mael Rickli überzeugten durch technische Stärke und kämpferischen Biss. Ebenfalls erfolgreich auf dem Podest platzierten sich die Bronzemedaillengewinner: Aira Huber, Liv Lang, Rio Wendelspiess, Zaren Wood und Elias Wunderlin erkämpften sich jeweils den dritten Rang in ihren Kategorien und sorgten damit für eine bemerkenswert breite Erfolgsbasis des Clubs.

Insgesamt durfte der «Judo & Ju Jitsu Club» Möhlin damit sieben Medaillen mit nach Hause nehmen. Dieses Ergebnis unterstreicht die kontinuierliche und engagierte Arbeit der Trainer sowie den Einsatz der Sportlerinnen und Sportler im Training. Die Medaillen sind Lohn für harte Arbeit – und gleichzeitig Motivation für die nächsten Herausforderungen. (mgt)