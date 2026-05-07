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Silber und Bronze an den Aargauer Einzelmeisterschaften

  07.05.2026 Möhlin, Sport
Das Siegerfoto zeigt Artem Pyvovarov, Mael Rickli, Aira Huber, Liv Lang und Rio Wendelspiess (nicht auf dem Bild sind Elias Wunderlin und Zaren Wood). Foto: zVg
Das Siegerfoto zeigt Artem Pyvovarov, Mael Rickli, Aira Huber, Liv Lang und Rio Wendelspiess (nicht auf dem Bild sind Elias Wunderlin und Zaren Wood). Foto: zVg

«Judo & Ju Jitsu Club» Möhlin

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