Silber für Quirin Treier, Rang fünf für Mia Böhler

Erfolgreicher LV Fricktal an Hallen Nachwuchs Schweizer Meisterschaften

Mit einer Medaille und drei Top-10-Rängen darf sich die Ausbeute der jungen Fricktalerinnen und Fricktaler an den Nationalen Meisterschaften durchaus sehen lassen. Am kommenden Wochenende ist die Reihe an den Aktiven.

Am vergangenen Wochenende fanden in Magglingen die Leichtathletik Hallen Schweizer Meisterschaften der Nachwuchskategorien U16 bis U20 statt. Vom LV Fricktal hatten nicht weniger als sieben Athletinnen und Athleten die Limiten für diese Meisterschaften erreicht, so gross war die Delegation aus dem Fricktal schon seit längerem nicht mehr. Diese stolze Zahl ist ein Beleg für die gute Nachwuchsarbeit, welche im Verein geleistet wird.

Quirin Treier springt zu Silber

Für die vier jüngsten Startenden in der U16-Kategorie war es die jeweils erste Teilnahme an Schweizer Meisterschaften überhaupt. Als erster Athlet trat Quirin Treier im Stabhochsprung an. Er lieferte einen super Wettkampf ab, übersprang die ersten beiden Höhen jeweils im ersten Versuch, bevor er dann auf der Höhe von drei Metern die ersten beiden Versuche riss. Mit einem härteren Stab übersprang er diese Höhe problemlos, und auch die folgenden Höhen 3.10m und 3.20m im ersten Versuch. Damit holte er sich sensationell Silber und war damit für eine der insgesamt acht Aargauer Medaillen besorgt.

Mia Böhler stand an beiden SM-Tagen im Einsatz. Über die 60 m klassierte sie sich mit 8,19s in der vorderen Ranglistenhälfte. Im Hochsprung zeigte sie, dass sie nicht nur schnell, sondern auch sprungkräftig ist. Mit übersprungenen 1.50 m erreichte sie den sehr guten 5. Rang.

Im Kugelstossen stand Leon Schmid im Einsatz. Mit dem Wechsel in die U16-Kategorie muss er sich an die schwerere Kugel gewöhnen und noch passte nicht alles zusammen. Mit 11.22 m klassierte er sich aber dennoch auf dem guten 9. Rang und verpasste den Final lediglich um einen Rang.

Kieran Vogel startete über die 60 m Hürden. Mit seinem Abschneiden darf er zufrieden sein, mit 9,15s verbesserte er seine persönliche Bestleistung.

Leonie Hoenke im B-Final über 60 m Hürden bei den U20

Bei den U20 ging Leonie Hoenke über die 60 m und über die 60m Hürden an den Start. Dieser gelang in der ersten Disziplin nicht optimal, ihre 7,99s reichten nicht fürs Weiterkommen. Viel besser glückten ihr die 60m Hürden, ihre Spezialdisziplin, mit 8,89s stellte sie eine neue persönliche Bestleistung auf und qualifizierte sich für den B-Final, lediglich eine Hundertstelsekunde fehlte für den Final der besten Acht. Im B-Final lief sie dann von Beginn an vorne weg und gewann diesen in 8,87s deutlich.

Weniger Wettkampfglück hatte Chiara Liaudet (U20) in ihrer Disziplin, dem Weitsprung. Sie landete in ihrem zweiten Versuch unglücklich und musste auf ihren letzten Versuch verzichten. Mit 5.22m klassierte sie sich auf dem 11. Rang.

Ebenfalls im Weitsprung trat Niclas Schmid an. Im jüngeren Jahrgang bei den U18 bekam er es mit harter Konkurrenz zu tun, seine 5.75m reichten für den 16. Rang.

Aktiv-SM am Wochenende

An diesem Wochenende folgen in St. Gal len d ie Hal len meisterschaften der A ktiven. Vom LV Fricktal werden drei bekannte Namen an den Start gehen: Sprinterin Fabienne Hoenke wird über 60 und 200 m antreten. Vor allem über die Bahnrunde werden alle Augen auf sie gerichtet sein, hat sie doch in dieser Hallensaiso den U23-Schweizer-rekord zweimal verbessert. Sie trifft auf die Saisonschnellste Iris Calig iuri (Lausanne Sports).

Ebenfalls mit Medaillenchancen reist die Stabhochspringerin Romy Burkhard in die Ostschweiz: Sie steht aktuell an zweiter Position der Saisonbestenliste und wird die etablierten Springerinnen Angelika Moser und Pascale Stöcklin herausfordern. Komplettier t w i rd das Fricktaler Team von Nicolas Pfrommer, der ebenfalls im Stabhochsprung antritt.

Man darf auf das Abschneiden des Fricktaler Trios gespannt sein. Der Nachw uchs hat jedenfalls schon mal vorgelegt. (mgt)