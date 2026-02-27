Immobilien
Silber für Quirin Treier, Rang fünf für Mia Böhler

  27.02.2026 Fricktal, Sport
Mia Böhler springt auf den sehr guten 5. Rang. Fotos: Stefan Hoenke
Erfolgreicher LV Fricktal an Hallen Nachwuchs Schweizer Meisterschaften

Mit einer Medaille und drei Top-10-Rängen darf sich die Ausbeute der jungen Fricktalerinnen und Fricktaler an den Nationalen Meisterschaften durchaus sehen lassen. Am kommenden Wochenende ist die Reihe an den ...

