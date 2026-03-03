Silber für Chiara Leone

An den Schweizer Meisterschaften Gewehr und Pistole 10-Meter in Bern haben die Schützinnen und Schützen des Aargauer Schiesssportverbandes zweimal Gold, dreimal Silber und zweimal Bronze erobert. Im Fokus stand auch Olympiasiegerin Chiara Leone, die sich mit Rang zwei begnügen musste.

Bei den Elite-Gewehrschützinnen qualifizierte sich Chiara Leone (Frick) mit dem vierthöchsten Resultat für den Final. Aargauer Meisterin Christiane Keller erreichte mit Qualifikationsrang 25 zwar die erste Ranglistenhälfte, verfehlte aber den Medaillenkampf deutlich. Im Final erlebte die zweite Olympiasiegerin im Teilnehmerfeld, Nina Christen, mit dem 5. Rang eine Enttäuschung. Chiara Leone hielt als Titelverteidigerin mit der formstarken 300-m-Spezialistin Sarina Hitz lange mit, musste sich aber letztlich mit 250,9:252,0 Punkten auf hohem Niveau schlagen lassen.

Alexander Buttazzo schnupperte an Gold

Der ehemalige Fricktaler Leichtathlet Alexander Buttazzo ist als Gewehrschütze auf allen Distanzen immer zu einem Topresultat fähig. Das bewies er an den 10-m-Schweizer-Meisterschaften. Nach drittbestem Qualifikationsresultat bei den Senioren lag er im Final bis zum 14. Schuss an der Spitze. Dann warfen ihn weniger präzis abgegebene Schüsse aus dem Titelrennen. Mit sieben Zehntelpunkten Vorsprung rettete er immerhin die Bronzemedaille.

Bei den U21-Junioren schoss sich Aargauer Meister Adrian Fischer auf den 14. Rang unter 54 Teilnehmern. Einen Achtungserfolg feierte bei den U15-Schützen Laurin Brozzo mit dem 9. Platz unter 23 Gestarteten. Bei den U15-Gewehrschützinnen gelang Eleonora Sureta mit Rang 11 just der Vorstoss in die erste Hälfte.

Die international aktive Behindertenschützin Nicole Häusler, die als Luzernerin für die Sportschützen Kölliken schiesst, hatte in Bern zwar gewohnt wenig Konkurrenz, doch ihre Siegesresultate von 627,1 (stehend) und 624,7 (liegend) dürfen sich sehen lassen. In der Kategorie «liegend» sicherte sich Häuslers Vereinskollege Leonardo Iapello als zweiter Teilnehmer die Silbermedaille.

Wieder Silber für Dieter Grossen

Nach seinem letzten Schweizer Seniorenmeistertitel vor drei Jahren musste sich Dieter Grossen von der SG Klingnau ein weiteres Mal mit SM-Silber begnügen. Mit dem Baselbieter Philipp Wild lieferte er sich in Bern lange ein spannendes Finalduell. Als Grossen mit dem 18. Schuss aber ein 5,9-Punkte-Patzer unterlief, war der Titelkampf entschieden. Am Ende fehlten dem Full-Reuenthaler Routinier 2,6 Punkte zu Gold.

Lara Furrer entthront

Die für Fahrwangen schiessende Pistolenschützin Lara Furrer schlug sich nach ihrem letztjährigen überraschenden SM-Titelgewinnn achtbar. Als Siebte qualifizierte sich die Bettwilerin für den Final. Nach mässigem Beginn kämpfte sie sich etwas nach vorne, musste sich aber schliesslich mit dem 6. Schlussplatz zufrieden geben. Für den Final qualifizierte sich auch die beste Aargauer U21-Pistolenschützin, Kaya Buser. Im Endkampf musste sich die Köllikerin mit Rang acht begnügen. Bei den U21-Junioren verfehlte Aargauer Meister Kenny Lüscher als Zehnter den Final um vier Ringe. Einziger U15-Teilnehmer aus dem Aargau war Ramiro Mattmann. Der junge Fahrwanger erreichte Rang 14 unter 20 Klassierten. Die Aargauer Medaillenbilanz rundete auch bei den Pistolenschützen Leonardo Iapello auf. Im Feld der sieben Behindertenschützen schnappte er sich Bronze. (mgt)