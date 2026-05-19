Sand auf Oberflächen streuen und Schwingungen beobachten. Optischen Illusionen verfallen oder einem Glas einen Ton entlocken – das sind nur ein paar Experimente, die «Sinne & Natur» ermöglicht. Am Samstag war Vernissage.

Sand auf Oberflächen streuen und Schwingungen beobachten. Optischen Illusionen verfallen oder einem Glas einen Ton entlocken – das sind nur ein paar Experimente, die «Sinne & Natur» ermöglicht. Am Samstag war Vernissage.

Simone Rufli

Martin Müller war überrascht ob der Menge an Besucherinnen und Besuchern, die sich am Samstagnachmittag zur Vernissage der Ausstellung «Sinne & Natur» im Alten Gemeindehaus von Wölflinswil einfanden. Was sie dort erwartete, waren keine Bilder, sondern wissenschaftliche Phänomene. «Wenn ihr denkt, es ist ein bisschen viel Wissenschaft, was an den 30 Stationen geboten wird, dann tastet, riecht, schmeckt, seht und fühlt euch durch die Ausstellung.» Denn genau darum gehe es: wissenschaftliche Phänomene erlebbar machen. «Probiert aus und habt Spass», riet Müller, Präsident des elfköpfigen Organisationskomitees, welches das Programm für die diesjährige Natur- und Kulturwoche Wölflinswil-Oberhof zusammengestellt hat.

Weder die Kinder noch die Erwachsenen liessen sich zweimal bitten. Schnell waren die Posten belegt. Wie entsteht ein Ton? Kann man das sichtbar machen? Wie funktioniert das menschliche Auge und wieso sehen wir farbig? Was ist Licht überhaupt? Sieht der Stier tatsächlich rot? Wie funktioniert dreidimensionales Sehen? Was passiert, wenn ich ein Smartphone unter der Lupe betrachte? Wozu erkennen wir, wenn etwas süss, sauer, bitter, salzig oder umami bzw. proteinhaltig ist? Lässt sich eindeutig sagen, was ich esse, wenn meine Augen verbunden sind und die Nase zugehalten wird? Und was stellt ein Streifenspiegel Lustiges mit unserem Gesicht an? Diese und viele weitere Fragen stellen sich auf dem Rundgang durch die Räume und an jeder Station finden sich Antworten – mittels Kurzbeschrieb oder ausführlicher über QR-Code oder Filmbeiträge.

«Sinne & Natur» Ausstellung im Alten Gemeindehaus in Wölflinswil. Montag, 18. bis Freitag, 22. Mai, jeweils von 16.00–19.00 Uhr. Martin Müller ist jeweils anwesend und steht für Erklärungen zur Verfügung.