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Sieht der Stier tatsächlich rot?

  19.05.2026 Wölflinswil
Anfassen, ausprobieren, erleben – so macht Wissenschaft, erklärt von Martin Müller (rechts), Kindern und Erwachsenen Spass.
Anfassen, ausprobieren, erleben – so macht Wissenschaft, erklärt von Martin Müller (rechts), Kindern und Erwachsenen Spass.

Sand auf Oberflächen streuen und Schwingungen beobachten. Optischen Illusionen verfallen oder einem Glas einen Ton entlocken – das sind nur ein paar Experimente, die «Sinne & Natur» ermöglicht. Am Samstag war Vernissage.

Simone Rufli

Martin Müller war überrascht ob der ...

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