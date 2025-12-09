Sieger der Jahresmeisterschaft ausgezeichnet

Winterhock Talschützen Sulz

Vor rund zehn Jahren entschieden die Sulzer Talschützen, künftig das Programm der Generalversammlung etwas zu entlasten und die Sieger der Jahresmeisterschaft anlässlich eines neu geschaffenen Winterhocks Ende Saison auszuzeichnen. Mittlerweile hat sich dieser Hock, welcher traditionell am ersten Freitag im Dezember stattfindet, zu einer fixen Grösse im Jahresprogramm gemausert. Nach dem Essen ging es ans Rangverlesen. Erst wurden die Sieger der Trainingsmeisterschaft gekürt. Hierfür kann in jedem der 19 Trainings der Trainingsstich geschossen werden. Die zwölf besten Resultate fliessen schliesslich in die Rangliste ein. Den Sieg sicherte sich hier Toni Weiss mit einem Punktedurchschnitt von 94,667 Punkten. Dicht gefolgt wurde er von Gerhard Ehresheim und Hanspeter Schraner. Anschliessend verkündete Peter Weiss, Chef 300 m, die Sieger der Jahresmeisterschaft. Hier gilt es mindestens 12 Schiessen, aus den 21 zur Auswahl stehenden Wettkämpfen zu absolvieren. Bei mehr als 12 Resultaten gelten die besten 12. Der Sieg ging auch hier an Toni Weiss mit 1137,604 Punkten vor Gerhard Ehresheim (1129,928 Punkte) und Hanspeter Schraner (1125,467 Punkte). Noch immer kämpfen aber auch die Talschützen mit schwindenden Teilnehmerzahlen und Anlässen, an denen sie aufgrund zu weniger Teilnehmer nicht rangiert werden. Erfreulicherweise hat aber dieses Jahr immerhin ein Mitglied mehr als im Vorjahr ausreichend Resultate erzielt, um in der Jahresmeisterschaft rangiert zu werden. Bleibt zu hoffen, dass im kommenden Jahr wieder mehr Mitglieder eine unfall- und krankheitsfreie Saison absolvieren können und die Talschützen mindestens bei allen Schiessen im Bezirk rangiert werden. Während die ersten beiden Schützen in der Jahresmeisterschaft über 50 m im vergangenen Jahr nur 0,17 Punkte trennten, war der Abstand dieses Jahr etwas grösser. Den Sieg sicherte sich mit einem Vorsprung von 8 Punkten auch in diesem Jahr Alexander Buttazzo vor Claude Chenaux. Auf den dritten Platz kam Neumitglied Marcel Wenger. Insgesamt konnten sieben Schützen rangiert werden. Zum Abschluss folgte noch der Ausblick auf das kommende Schützenjahr. Höhepunkt wird hier sicher das Eidgenössische Schützenfest im Bünderland sein. Aber auch das 8. Talschiessen steht auf dem Programm. (mgt)