Siege für Eishockey-Nachwuchs

Am vergangenen Wochenende standen zwei Teams des HC NWU Red (Nachwuchsteams des EHC Rheinfelden) im Einsatz. Das U16-Team reiste am Sonntag nach Bern zum EHC Bern 96. Man merkte von der ersten Minute an, dass das Team endlich den ersten Saisonsieg einfahren wollte. Sie drückten den Bernern konsequent ihr Spiel auf und gingen bereits in der zweiten Minute mit 1:0 in Führung. Trotz vieler Chancen konnten die Rheinfelder bis zur ersten Drittelspause ihre Führung nicht erhöhen. Im zweiten Drittel hielten die Jungs und Mädels das Tempo hoch und erzielten in Unterzahl den wichtigen zweiten Treffer. Danach wurden die Rheinfelder ein wenig nachlässig und liessen den Gegner etwas mehr ins Spiel kommen, was dieser jedoch nicht ausnützte. Im Schlussdrittel zündeten die Rheinfelder das Schlussfeuerwerk und erhöhten den Spielstand noch um fünf weitere Tore zum verdienten 7:0-Sieg. Zeitgleich spielte die U18 ein Heimspiel gegen den GDT Bellinzona. In diesem Spiel vergingen 30 Minuten, bis das erste Tor fiel. Die Gastgeber konnten ein Überzahlspiel ausnützen und mit 1:0 in Führung gehen. Mit diesem knappen Resultat ging es in die zweite Pause. Der Schlussabschnitt begann mit einer Strafe für die Gäste aus dem Tessin. Diese gute Möglichkeit wurde von Rheinfelden wieder ausgenützt und die Führung auf 2:0 erhöht. Bellinzona reagierte schnell und erzielte postwendend den Anschlusstreffer. Rheinfelden liess sich davon aber nicht beirren und erzielte im nächsten Powerplay ein weiteres Tor zum Endstand von 3:1. (mgt)