Sieg, Niederlage und Remis

Die Elite-Teams von Handball Nordwest spielten in Zug

Die zweite Runde der Finalrunde der Elite-Teams von Handball Nordwest ging am letzten Wochenende über die Bühne. Die U14-Girls trafen auswärts auf den LK Zug und wollten sich von einer stärkeren Seite zeigen als noch im Spiel gegen SPONO Eagles.

Der Start ins Spiel verlief sehr ausgeglichen, bis sich die Gäste zur Pause einen kleinen Vorsprung erarbeiten konnten. Es wäre mehr möglich gewesen, dazu hätten aber die vielen Topchancen verwertet werden müssen. Die Zugerinnen kamen zu Beginn der zweiten Halbzeit deutlich besser ins Spiel und setzten sich ihrerseits mit vier Toren ab. Die Nordwest Girls zeigten aber Willensstärke, und 30 Sekunden vor Ende gelang ihnen sogar der Ausgleich. Diese 30 Sekunden reichten aber den Zugerinnen nochmals für ein Tor zum 32:21. Leider resultierten keine Punkte, aber es war eine um Welten bessere Leistung als im letzten Spiel. Am kommenden Samstag wartet in Möhlin die SG Vaud Handball.

Punkt für U18, Sieg für U16

Die U18-Elite spielte ebenfalls in Zug. Das Spiel blieb die ganze Zeit ausgeglichen. Folglich war der unentschiedene Pausenstand nicht verwunderlich. Genauso ausgeglichen präsentierte sich der zweite Umgang. Und so stand es 30:30 vier Minuten vor dem Ende. Und tatsächlich gelang keinem Team mehr ein Tor bis zum Schluss. Somit ein verdienter Punkt für Nordwest.

Am Sonntag traf die U16-Elite auswärts auf die Köniz Cats. Ihrer Favoritenrolle gerecht werdend, legten sie von Beginn an souverän los, führten zur Pause mit 9:17 und liessen auch in der zweiten Hälfte nichts anbrennen. Letztendlich setzten sie sich klar mit 23:38 durch und stehen bereits wieder an der Tabellenspitze. (wz/)