Sieg für Füchsinnen

Am letzten Samstag, 7. März, reiste das Damen-1-Team des TSV Frick in die Saalsporthalle nach Zürich. Nach dem vergangenen Heimsieg wollten die Frickerinnen ihre Siegesserie in der Meisterschaft weiterführen. Die ...

2. Liga: Albis Foxes – TSV Frick Damen 1 25:28

Am letzten Samstag, 7. März, reiste das Damen-1-Team des TSV Frick in die Saalsporthalle nach Zürich. Nach dem vergangenen Heimsieg wollten die Frickerinnen ihre Siegesserie in der Meisterschaft weiterführen. Die Gegnerinnen waren von der SG Albis Foxes.

Der Start in die Partie gelang jedoch nicht optimal. Die Frickerinnen leisteten sich einige voreilige Abschlüsse sowie technische Fehler. In der sonst meist stabilen Defensive gelang es den Gegnerinnen zudem mehrmals, noch einen letzten Pass zu spielen und so doch noch zum Torerfolg zu kommen. Dadurch blieb die Anfangsphase sehr ausgeglichen.

Doch mit zunehmender Spieldauer fanden die Frickerinnen immer besser in das Spiel und konnten sich einen kleinen Vorsprung erarbeiten. Dank einer verbesserten Chancenverwertung gingen sie schliesslich mit einer 16:14-Führung in die Halbzeitpause.

Nach der Pause gelang es den Frickerinnen, den Vorsprung zwischenzeitlich weiter auszubauen. Die Gegnerinnen kämpften sich in der Schlussphase nochmals etwas heran, doch die Frickerinnen behielten die Kontrolle über das Spiel und sicherten sich schliesslich mit einem 28:25-Auswärtssieg zwei weitere Punkte. Damit konnten sie ihre Siegesserie in der Meisterschaft fortsetzen.

Am Samstag, 21. März, 13.30 Uhr, findet das letzte Spiel der Saison in Frick gegen SG Freiamt 1 statt. Zum Saisonabschluss wartet nochmals ein starker Gegner, was ein spannendes Spiel verspricht. Die Frickerinnen freuen sich auf zahlreiche Unterstützung in der Halle. (jam/)