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Sieben Naturschutzvereine auf Exkursion

  14.07.2026 Fricktal
Die Exkursion wurde vom Naturschutzverein Oeschgen organisiert. Foto: zVg
Die Exkursion wurde vom Naturschutzverein Oeschgen organisiert. Foto: zVg

Interessante Regioreise ins Zürcher Unterland

Die Naturschutzvereine Eiken, Frick, Gipf-Oberfrick, Herznach-Ueken, Oeschgen, Wittnau und Wölflinswil pflegen seit Jahren eine Zusammenarbeit, dazu gehört die alle zwei Jahre stattfindende Regioreise.

Für die ...

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