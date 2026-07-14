Sieben Naturschutzvereine auf Exkursion

Interessante Regioreise ins Zürcher Unterland

Die Naturschutzvereine Eiken, Frick, Gipf-Oberfrick, Herznach-Ueken, Oeschgen, Wittnau und Wölflinswil pflegen seit Jahren eine Zusammenarbeit, dazu gehört die alle zwei Jahre stattfindende Regioreise.

Für die Organisation war diesmal der Naturschutzverein Oeschgen zuständig. 51 Naturinteressierte waren dabei. Mit dem Car erreichte man Kaiserstuhl zum Kaffeehalt. Der erste Besuch war das Neeracherriet zwischen Bülach und Diesldorf. Das 105 Hektar grosse Gebiet ist eines der letzten grossen Flachmoore der Schweiz. Beim Besucherzentrum wurde die Gruppe von einer Führerin empfangen, die auf dem Rundgang viel Interessantes vermitteln konnte. In früheren Zeiten wurde im Herbst das Gras von den Bauern gemäht und als Einstreu gebraucht. Heute wird ein Teil von schottischen Hochland-Rindern beweidet. Eindrücklich ist die Vielfalt mit Blumen- und Magerwiesen, Hecken, Schilfbeständen, Tümpeln, Wasserflächen und vernässten Wiesen. Hier waren der schöne Kibitz zu sehen sowie Lachmöwen. Die zahlreichen Rotmilane liessen sich von den Flugzeugen aus Koten nicht stören. Von den verschiedenen Aussichtstürmen erhielt man einen weiten Überblick auf das Naturjuwel Neeracherriet.

Anschliessend ging die Fahrt nach Bülach zum Mittagessen. Dank dem schönen Wetter war es unter dem Bäumen angenehm. Nach dem Mittagessen ging es weiter zum Besuch des Botanischen Gartens Zürich. Dieses grosse Areal befindet sich am Zürichberg nähe Zollikon. Botanische Gärten zeigen die grosse Vielfalt von Pflanzen aus der ganzen Welt. Sie dienen auch Studenten und Schülern zum Unterricht. Interessant waren die Vielfalt von Nutzpflanzen, Küchenkräutern, Heil- und Wasserpflanzen, wie auch ein Abhang mit Alpenvegetation und ein grosser Mittelmeergarten. Speziell waren die drei kugelförmigen Gewächshäuser mit Tropenpf lanzen und Kakteenlandschaft. Alle Pflanzen sind mit Namen angeschrieben. Der Botanische Garten ist das ganze Jahr täglich geöffnet und kann kostenlos besucht werden. Nach einem schönen und interessanten Tag ging es am Abend zurück ins Fricktal. (mgt)