Sieben Kandidaturen für fünf Sitze

  21.08.2025 Kaiseraugst
Wer zieht ein ins Gemeindehaus? Am 28. September wird entschieden. Foto: Archiv NFZ
Gemeinderatswahlen am 28. September

In Kaiseraugst bewerben sich neben vier Bisherigen auch drei Neue für einen Sitz im Gemeinderat.

In Kaiseraugst wird am 28. September nicht nur die Wahl für das Gemeindepräsidium interessant, auch die Gemeinderatswahlen ...

