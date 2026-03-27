Sieben Flusskraftwerke und 70 Höhenmeter bis zum Heimathafen

Die Saison kann beginnen: Talfahrt der Pontoniere Rheinfelden

Bewölktes, aber trockenes Wetter begleitete die Rheinfelder Pontoniere auf ihrer diesjährigen Talfahrt von Brugg nach Rheinfelden. Bei Temperaturen von bis zu 15 Grad und nur wenig Wind herrschten gute Bedingungen für den Start in die neue Rudersaison.

Wie jedes Jahr im März transportierten die Pontoniere ihre Boote vom Winterquartier im Zeughaus Brugg auf dem Wasserweg zum Vereinshaus nach Rheinfelden. Neunzehn Vereinsmitglieder nahmen an der rund 60 Kilometer langen Talfahrt teil, darunter sechs Jungpontoniere. Mit zwei Übersetzbooten und einem Weidling machten sich die Teilnehmenden frühmorgens bereit für die Fahrt.

Sieben Flusskraftwerke und rund 70 Höhenmeter galt es auf Aare und Rhein zu überwinden. Die Strömung zeigte sich aufgrund des relativ niedrigen Wasserstandes eher schwach, weshalb die Boote stellenweise mit Unterstützung eines Aussenbordmotors gesch leppt werden mussten, um den Zeitplan einhalten zu können. Trotz der Länge der Fahrt und der körperlichen Anstrengung herrschte an Bord durchgehend gute Stimmung. Die ruhigen Wetterverhältnisse sorgten für eine angenehme und sichere Fahrt und machten die Talfahrt zu einem gelungenen Auftakt in die neue Saison.

Unterwegs legten die Rheinfelder Pontoniere einen kurzen Zwischenstopp bei ihren Pontonier-Kameraden in Wallbach ein. Die Wallbacher befinden sich der - zeit mitten in den Vorbereitungsarbeiten für die Austragung der Schweizermeisterschaft, die vom 19. bis 21. Juni 2026 auf ihrem Trainingsgelände stattfinden wird. Nach der kurzen Pause mussten anschliessend noch die beiden letzten Flusskraftwerke Ryburg-Schwörstadt und Rheinfelden überwunden werden.

Kurz vor 19 Uhr legten die Pontoniere müde, aber zufrieden beim Vereinshaus am Rheinweg in Rheinfelden an. Nach dem Versorgen der Boote blickten alle Teilnehmenden auf einen erfolgreichen Tag zurück, wohl wissend, dass sich der eine oder andere Muskelkater am nächsten Tag bemerkbar machen würde. Die Pontoniere Rheinfelden freuen sich auf die bevorstehende Saison. Die Trainings finden jeweils montags und mittwochs um 18.30 Uhr statt. Interessierte sind herzlich willkommen. (ra)

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