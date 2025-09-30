Sieben auf einen Streich

Der Mettauertaler Gemeinderat besteht seit der Fusion im Jahr 2010 aus sieben Mitgliedern. Fünf bisherige und zwei neue haben sich für die nächste Amtsperiode zur Verfügung gestellt. Sie alle wurden bei einem absoluten Mehr von 280 Stimmen deutlich gewählt.

Von den bisherigen Ratsmitgliedern erhielten Sandra Hauri 510, Martin Hollinger 573, Pascal Kläusler 595, Christian Kramer 607 und Beatrice Wochele Bindschädler 433 Stimmen. Neu in das Mettauertaler Gremium einziehen werden Daniel Adler mit 524 und Bruno Tütsch mit 558 Stimmen.

In seinem Amt als Gemeindeammann bestätigt wurde Christian Kramer mit 584 Stimmen. Ebenso Pascal Kläusler mit 543 Stimmen als Vizeammann.

Die Wahlbeteiligung betrug 45,7 Prozent. (sh)