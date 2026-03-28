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Sie wollten doch nur spielen

  28.03.2026 Persönlich
Dominik und Karin Zumsteg aus Wil so wie sie das TV-Publikum erlebte. Fotos: Screenshot SRF
Dominik und Karin Zumsteg aus Wil so wie sie das TV-Publikum erlebte. Fotos: Screenshot SRF

Karin und Dominik Zumsteg: T V-Stars wider Willen, aber von Herzen

Er der ruhende Pol mit Orientierungssinn, sie die erprobte Wettkampfsportlerin. Beiden gemeinsam: das blinde Vertrauen in den anderen. Wie die beiden Fricktaler ihr «Game of Switzerland» erlebt haben und was weit ...

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