Sie wies Odermatt und Meillard den Weg

Eine original Olympia-Torflagge fand den Weg in Fricks neue Sportbar

Wir erinnern uns: Bormio, 14. Februar 2026. Der zweite Lauf des olympischen Riesenslaloms ist vorbei, die Medaillengewinner stehen fest und zwei Schweizer auf dem Podest.

Simone Rufli

Es feiern: Olympiasieger Lucas Pinheiro Braathen, der Brasilianer, daneben Marco Odermatt mit der Silbermedaille und Loïc Meillard mit der bronzenen Auszeichnung. Minuten zuvor haben alle drei ein Stück Stoff korrekt passiert. Wären sie ihm zu nahe gekommen, wären sie gar daran hängengeblieben, ihr Traum von der Olympia-Medaille wäre geplatzt. Denn mit einer Stange links und einer Stange rechts ergibt so ein Stück Stoff eine Torflagge. 54 davon wiesen am 14. Februar entlang der Pista Stelvio dem Schweizer Riesenslalom-Team den Weg zum Erfolg. Eine von ihnen machte Paul Gürtler am Dienstagabend der Sportbar Werk7 zum Geschenk – eine vom ganzen Team samt Trainer signierte. «Das Geschenk erfüllt uns mit Stolz und wird einen Ehrenplatz bekommen», meinte Geschäftsführerin Sabrina Schütz anlässlich der Übergabe.

Begonnen hat diese aussergewöhnliche Geschichte damit, dass Paul Gürtler, pensionierter Chefbadmeister von Frick, vor zwölf Jahren in Leutasch bei Seefeld im Tirol Ferien machte. Auf einem Spaziergang mit Hund lernte er Lily Krug kennen. Das wäre vermutlich ohne Folgen geblieben, hätten Gürtlers damals nicht nach einer Ferienwohnung gesucht. Das aber taten sie und so lud Lily Krug das Paar zu sich nach Hause ein. «‹Wir wohnen dort, wo das Swiss Ski Team-Auto vor dem Haus steht›, hat sie gesagt», erzählt Paul Gürtler der NFZ. «So lernte ich auch ihren Mann Helmuth «Heli» Krug kennen, von dem ich bald erfuhr, dass er der Trainer des Schweizer Riesenslalom-Teams war. Das Team steckte damals mitten im Generationenwechsel und war nicht besonders erfolgreich», erinnert sich Gürtler. Er aber fand eine Ferienwohnung und so kam es, dass er bis heute immer wieder mit Heli Krug über die Situation im Schweizer Team diskutiert. «Schon als ich ihn kennenlernte, hat er von seinen Junioren geschwärmt und ihnen eine grosse Zukunft vorausgesagt.» Besonders hervorgehoben habe er die anständige Art der Athleten, ihr Engagement und ihren Trainingsf leiss. Am 5. Mai 2026, in Frick, meint Paul Gürtler: «Dieses Jahr habe ich Heli gebeten, mir für die neue Sportbar ein Souvenir seines Teams zu unterzeichnen. Mit der Post kam diese Torflagge, die Heli als Kurssetzer im Entscheidungslauf in Bormio persönlich in den Schnee gesetzt hatte.»

Sollten Krug, Odermatt, Meillard, Thomas Tumler oder Luca Aerni vom Riesenslalom-Team eines schönen Tages am Dörrmattweg 29 in Frick einkehren, so ist Mitbetreiber Marc Rüede bereit, einen auszugeben: «Wir würden uns freuen. Sie bekommen auch das Bier geschenkt!»