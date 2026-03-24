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«Sie sind dabei bei der Projektierung»

  24.03.2026 Fokus
Dunja Kovári (stehend Mitte), von «sa_partners» erklärt die Ideen hinter den verschiedenen Projektvarianten. Frau Gemeindeammann Marion Wegner-Hänggi (stehend rechts) hört zu und ergänzt. Fotos: Edi Strub
Dunja Kovári (stehend Mitte), von «sa_partners» erklärt die Ideen hinter den verschiedenen Projektvarianten. Frau Gemeindeammann Marion Wegner-Hänggi (stehend rechts) hört zu und ergänzt. Fotos: Edi Strub

Workshop zur Neugestaltung des Wallbacher Dorfzentrums

Wie soll das Gemeindezentrum in Zukunft aussehen? Wo soll der Volg-Laden sein, wo die Bushaltestelle? Und gibt es für das Feuerwehrmagazin keinen bessern Platz als im Zentrum gleich neben der Gemeindeverwaltung? Über diese ...

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