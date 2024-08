Sie sind da was richtig Heissem auf der Spur

Kein Zweifel, da sind gleich drei Generationen einer ziemlich heissen Sache auf der Spur. Und zusammen macht’s halt auch am meisten Spass – das wissen in diesem Fall Sanja und Nico, die Eltern Cornelia und Stefan, genauso die Grosseltern Lotti und Christian. Sie haben in Zeiningen nach Beute gejagt. Obacht: Eine genauso heisse Spur sollen Abenteurer gerade wieder in Wittnau ausgemacht haben. Was ist nur los im Fricktal? Klar doch: die NFZ-Schatzsuche. Passt für Kind und Kegel. Und für alle Grosseltern. Auf geht’s. (rw)