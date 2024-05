Sie schieben keine ruhige Kugel

Übermorgen Sonntag finden in Möhlin die 48. Junioren-Schweizermeisterschaften (Einzel) statt. Am Start sind auch drei Talente vom hiesigen Bocciaclub.

Ronny Wittenwiler

Ruhig und konzentriert. Kein Geschwätz. Boccia ist eine ernste Sache und macht ihnen Spass: Dana Waldburger, Lisandro Metzger und Lara Kym (alle 14) wissen mit der Kugel umzugehen. Das zeigen sie während einer Trainingseinheit in der heimischen Bocciahalle, dem «Bocciodromo». Hier unten in der Sportzone entlang der Batastrasse ist das Zuhause des Bocciaclubs Möhlin und hier geht es am Sonntag hoch zu und her: Der Club ist Gastgeber für die 48. Schweizer Jugend-Einzelmeisterschaft. Spielerinnen und Spieler diverser Vereine messen sich an diesem Tag in den Kategorien U12, U15 und U18. Der Bocciaclub Möhlin steigt mit dem Grossanlass nicht nur organisatorisch, sondern auch sportlich in die Hosen. Möhlin schickt mit Dana Waldburger, Lisandro Metzger und Lara Kym drei eigene Akteure in die Wettkämpfe. Sie spielen am Sonntag in der Kategorie U15 um den Titel.

Mit der Nationalmannschaft

Ruhig und konzentriert: Selbst ein laienhafter Blick offenbart, dass hier einiges an Können vorhanden ist. «Sie alle sind talentiert, sehr sogar», bestätigt denn auch Harry Feifer vom Bocciaclub Möhlin, der die Trainingseinheit des Trios leitet. Und ohnehin: An Motivation dürfte es grundsätzlich nicht fehlen. Lara Kym und Dana Waldburger wurden vor kurzem in die U15-Nationalmannschaft einberufen (die NFZ berichtete). Sie fahren somit zuerst in ein Trainingslager mit der Nationalmannschaft und dann Ende August nach Innsbruck, wo sie an den Junioren-Europameisterschaften teilnehmen. Waldburger und Kym, aber auch der talentierte Metzger – dieses hoffnungsvolle Nachwuchstrio aus den eigenen Reihen schiebt derzeit alles andere als eine ruhige Kugel. Bleibt spannend zu sehen, was die drei am kommenden Sonntag abliefern. Sie sind bereit.

Die Gruppenspiele der 48. Schweizer Jugend-Einzelmeisterschaft vom kommenden Sonntag, 5. Mai, beginnen um 10 Uhr in den Bocciahallen in Möhlin, Allschwil und Windisch. Die meisten Halbfinal- und sämtliche Finalspiele werden in Möhlin durchgeführt (ab 14 Uhr).

www.bc-moehlin.ch