3, 2, 1, Wumms!

Ab heute lässt es Möhlin-Ryburg wieder krachen

2025 hat es ihnen noch gestunken. Vielleicht lassen es die Fasnächtler gerade deswegen ordentlich krachen. So zumindest verspricht es das diesjährige Motto.

Ronny Wittenwiler

Ein erstes Konfettidrama ist voraussichtlich schon heute Abend zu erwarten: Loris Gerometta, als Gemeindeammann doch eben erst glanzvoll gewählt – er wird seine Regentschaft wieder aus den Händen geben müssen. Traditionell zum 1. Faisse übernehmen nämlich die Fasnachtzunft Ryburg (FZR) und die Meler Galgevögel (MGV). 21 Tage lang gehört ihnen nun das Kommando, und als kleine Warnung im Voraus liest sich schon mal das diesjährige Motto: «Mir lönd’s krache!»

Es ist eine Anspielung zum einen auf den Mega-Event vergangenen Mai, als Basel wegen des Eurovision Song Contests Kopf stand. Zum anderen will damit auch gesagt sein, dass Möhlin mitten im Hochsommer eine Herbstmesse offeriert bekam, weil eine Bank zum 100-Jahr-Jubiläum dafür extra ihre Schatulle geöffnet hatte. Steht das Feiern im Zentrum, kam das Fasnachts-Motto im Vorjahr noch bissiger daher: «Eus schtinkt’s», hiess es dann noch, als einzelne Nachbarn sich über den Rauch beklagten, immer dann, wenn die Bäckerei nebenan den Ofen einfeuerte für ihr Brot. Irgendwann hatte dann die Bäckerei selbst die Nase zünftig voll, allerdings von den ständigen Reklamationen – und seither ist der Ofen aus.

Doch lassen es sich die Fasnächtler auch dieses Mal nicht nehmen, etwas Konfetti in die Wunden zu streuen. Im aktuellen Sujet-Spruch klingt es dann unter anderem so:

Spätestens hier wird angedeutet, was Möhlin-Ryburg drei Wochen lang zu bieten hat: einen Hauch Heiterkeit, nicht ohne die notwendige Unverfrorenheit, auch mal den Mahnfinger im Stile des Hofnarren zu erheben. Auch die Schnitzelbänkler – das ist so sicher wie das Amen in einer Zeininger Kirche – bringen sich in Stellung. Die Gefahr, dass man sich thematisch im Kreisel dreht, besteht kaum, schliesslich mangelt es an Themen nicht.

Zu Tausenden strömen sie hierher

Generell bieten die Hauptvereine Fasnachtzunft Ryburg und Meler Galgevögel wieder ein Mammut-Programm. «Der Umzug am Fasnachtssonntag ist auf jeden Fall etwas vom Grössten für uns alle», sagt Sven Fischler, Präsident der Meler Galgevögel. Zuschauerinnen und Zuschauer einer ganzen Region stehen dieser Parade jeweils Spalier, und kommt auch noch die Sonne auf Besuch, sind es weit über 10 000 Menschen. Auf Einladung von Fasnachtzunft und Galgevögel werden gegen sechzig Formationen erwartet (Gugger, Wagengruppen, Laufgruppen, etc.), die Möhlin-Ryburg an jenem Fasnachtssonntag, 15. Februar, in ein Tollhaus verwandeln.

Zusammen mit Christian Fritschin, Zunftmeister der FZR, wird Sven Fischler aber heute Abend zuerst das tun, was von jemandem in seiner Position erwartet wird: Er wird sich vom Gemeinderat die Schlüssel zur Regentschaft krallen. 3, 2, 1, Wumms – und dann sind die Spiele eröffnet.

Die Fasnachts-Plakette 2026 ist in diversen Möhliner Geschäften und Restaurants erhältlich. Es gibt sie in Gold, Silber und Bronze, Motto: «Mir lönd’s krache!» Weitere Infos und Termine zur Fasnacht Möhlin-Ryburg im Internet. www.galgevoegel.ch

www.fasnachtzunftryburg.ch

Heute Abend Fasnachtseröffnung

Die Fasnacht wird heute Donnerstag (1. Faisse) mit der Schlüsselübergabe des Möhliner Gemeinderats an die Narren eröffnet (ab 19 Uhr auf dem Gemeindehausplatz). Um 20.11 Uhr empfängt die Fasnachtzunft Ryburg auf dem Freiheitsplatz beim Narrenbrunnen den Bürkligeist zur Proklamation der Fasnacht 2026, anschliessend Festbetrieb im Restaurant Schiff. Bereits übermorgen Samstag (18 Uhr) geht es weiter mit dem Fasnachtsgottesdienst in der christkatholischen Kirche St. Leodegar, dieses Jahr mit den Tambouren und Guggern der Fasnachtzunft Ryburg. (rw)