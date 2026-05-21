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«Sie hat auch 50 Jahre für mich geschaut»

  21.05.2026 Frick
Hans Mayer mit seiner Frau Rosemarie Mayer: «Früher war alles effizient, durchgetaktet. Heute ist alles langsamer. Was früher wichtig war, ist es nicht mehr. Jetzt zählt das Miteinander.» Foto: zVg
Hans Mayer mit seiner Frau Rosemarie Mayer: «Früher war alles effizient, durchgetaktet. Heute ist alles langsamer. Was früher wichtig war, ist es nicht mehr. Jetzt zählt das Miteinander.» Foto: zVg

Tagesstätte des SRK in Frick bietet Entlastung

Seit Demenz in ihr Leben getreten ist, ist nichts mehr wie zuvor. Hans Mayer begleitet seine Frau Rosemarie durch einen neuen Alltag und findet in der Tagesstätte Frick des Roten Kreuzes Kanton Aargau die Entlastung, die beide brauchen.

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