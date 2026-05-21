«Sie hat auch 50 Jahre für mich geschaut»

Seit Demenz in ihr Leben getreten ist, ist nichts mehr wie zuvor. Hans Mayer begleitet seine Frau Rosemarie durch einen neuen Alltag und findet in der Tagesstätte Frick des Roten Kreuzes Kanton Aargau die Entlastung, die beide brauchen.

Tagesstätte des SRK in Frick bietet Entlastung

Seit Demenz in ihr Leben getreten ist, ist nichts mehr wie zuvor. Hans Mayer begleitet seine Frau Rosemarie durch einen neuen Alltag und findet in der Tagesstätte Frick des Roten Kreuzes Kanton Aargau die Entlastung, die beide brauchen.

Seit vielen Jahren begleitet Hans Mayer seine Frau Rosemarie Mayer in ihrem Leben mit Demenzerkrankung. Was vor rund 15 Jahren mit kleinen Veränderungen begann, wurde 2018 zur Gewissheit – die Diagnose Alzheimer. Seither hat sich ihr gemeinsames Leben grundlegend verändert. «Am Anfang merkt man einfach: Etwas stimmt nicht mehr», erzählt Hans Mayer. «Man streitet mehr, versteht sich schlechter und weiss nicht, warum.» Erst nach mehreren Jahren wurde klar, was hinter den Veränderungen steckte. Und dann stand für ihn fest: «Sie hat 50 Jahre für mich geschaut – jetzt bin ich für sie da.»

Ein Alltag im eigenen Rythmus

Heute pflegt Hans Mayer seine Frau zu Hause. Ihr Alltag ist ruhig, entschleunigt und stark auf Gefühle ausgerichtet. «Früher war alles effizient, durchgetaktet. Heute ist alles langsamer. Was früher wichtig war, ist es nicht mehr. Jetzt zählt das Miteinander.» Rosemarie Mayer kann sich sprachlich nicht mehr ausdrücken. Kommunikation geschieht über Blicke, Gesten, Stimmungen. «Wenn ich nervös bin, ist sie es auch sofort. Also habe ich gelernt, ruhig zu sein. Gefühle überträgt man direkt.» Um besser mit der Situation umgehen zu können, hat Herr Mayer Kurse besucht, unter anderem zur eigenweltorientierten Kommunikation. «Das war extrem wertvoll. Man lernt, wie man Menschen mit Demenz wirklich versteht: nicht mit dem Kopf, sondern mit dem Herzen.» Im Lehrgang «Pflegehelfende SRK» hat er sich auch das praktische Wissen für die tägliche Pflege angeeignet.

Zwei Tage pro Woche bringt Hans Mayer seine Frau in die Tagesstätte Frick des Schweizerischen Roten Kreuzes Kanton Aargau. Dort wird sie betreut, singt, tanzt, ist unter Menschen. Für beide ist das eine grosse Bereicherung. «Sie blüht da richtig auf», sagt er. «Sie tanzt, sie singt – das kann ich ihr zu Hause nicht in dieser Form bieten. Und wenn ich sie abhole, spricht sie ganz viel. Die Worte sind kaum verständlich, aber ich weiss: Sie erzählt mir von ihrem Tag.»

Für ihn selbst bedeutet die Tagesstätte vor allem eines: Entlastung. «Jedes Mal bin ich beruhigt, wenn ich Rosemarie in die Tagesstätte bringe und weiss, sie ist in guten Händen. Und dann denke ich: Herrlich, jetzt habe ich einen Tag frei.» In dieser Zeit kümmert er sich um Dinge, die sonst keinen Platz hätten, wie etwa seine IT-Arbeiten oder den Austausch mit anderen pflegenden Angehörigen. «Diese Tage geben mir Kraft.»

Ein starkes Team und wertvoller Austausch

Besonders schätzt Hans Mayer das Team der Tagesstätte. «Sie sind immer fröhlich, nie ungeduldig, nie gestresst. Ich frage mich manchmal, wie sie das schaffen. Diese Leichtigkeit, das ist etwas ganz Besonderes.» Auch der Austausch mit den Mitarbeitenden der Tagesstätte gibt ihm Sicherheit. «Wenn etwas ist, bekomme ich Tipps. Das ist wichtig. Man ist nicht allein.» Hans Mayer weiss, wie schwer es ist, Unterstützung anzunehmen. «Man denkt lange: Ich schaffe das allein. Aber das ist nicht realistisch.» Er hatte selbst einmal einen gesundheitlichen Notfall und merkte, wie wichtig ein stabiles Netz ist. Für ihn ist die Tagesstätte Frick heute unverzichtbar. «Etwas Besseres gibt es nicht. Wirklich nicht.»

Die Tagesstätte Frick bietet Entlastung

Die Tagesstätte des Schweizerischen Roten Kreuz Kanton Aargau in Frick bietet Menschen mit einer Demenzerkrankung sowie älteren Personen an einzelnen Tagen eine begleitete Tagesstruktur und eine auf sie abgestimmte Betreuung. Die pflegenden und betreuenden Angehörigen werden entlastet und gewinnen Zeit für sich selbst. Seit 20 Jahren wird die Tagesstätte vom Roten Kreuz Kanton Aargau in Zusammenarbeit mit der Benz'schen Stiftung Frick betrieben. Im Rahmen dieses Jubiläums findet zum einen am Freitag, 19. Juni, im Kirchensaal der katholischen Kirche in Frick ein Vortrag zum Thema «Demenz gestalten» statt. Anmeldung und Infos unter www.srk-aargau.ch/demenz-vortrag

Am Samstag, 20. Juni, findet zum anderen in der Tagesstätte Frick ein Begegnungstag statt: Von 10 bis 15 Uhr öffnet die Tagesstätte ihre Türen und bietet Aktivitäten wie ein Demenz-Simulator, eine Ausstellung und ein Infostand.

Mehr Infos zur Tagesstätte unter www.srk-aargau.ch/tagesstaette