Sie öffnen noch einmal ein Türchen

Nach dem traditionellen Herbstmarkt im Oktober schloss das «Melihus» in Möhlin seine Türen für diese Saison. Am 14. Dezember bietet sich nun nochmals eine Gelegenheit, sich beim Dorfmuseum zu treffen.

Das Jahr 2025 stand ganz im Zeichen von Feierlichkeiten und Kooperationen. Im Juni feierte der Museumsverein sein 40-jähriges Bestehen. Bei strahlendem Sonnenschein wurde das Jubiläum mit zahlreichen Gästen gefeiert, die bei einem abwechslungsreichen Programm die Geschichte des «Melihus» und des Vereins würdigten.

«Die ganze Saison über haben wir unser Museum in enger Zusammenarbeit mit verschiedenen Institutionen bereichert», sagt Co-Präsidentin Sybille Guarnieri. Besonders hervorzuheben ist die Ausstellung des Samaritervereins Möhlin, der sein 100-jähriges Bestehen im «Melihus» präsentierte. Weitere Anlässe wie der Salztag mit der Saline Riburg und der Heilkräuterworkshop mit Sonja Wunderlin fanden reges Interesse. «Diese Veranstaltungen haben nicht nur das Interesse an unserem Museum geweckt, sondern auch den Austausch zwischen den verschiedenen Interessengruppen gefördert», sagt Guarnieri.

Das Adventsfenster beschliesst ein ereignisreiches Jahr

Co-Präsidentin Cécile Perrig hebt zudem die Bedeutung des Engagements aller Helfer hervor. «Es war ein äusserst ereignisreiches Jahr für uns. Wir möchten uns herzlich bei allen Helfern bedanken, ohne die der Herbstmarkt sowie viele andere Veranstaltungen nicht so wunderbar verlaufen wären.»

Der Museumsverein freut sich, auch im kommenden Jahr wieder spannende Veranstaltungen anbieten zu können. Bevor aber die Winterpause definitiv beginnt, gibt es noch eine Gelegenheit, sich beim Dorfmuseum zu treffen: Am Sonntag, 14. Dezember, lädt der Museumsverein zum Adventsfenster ein, bei dem Besucher in gemütlicher Atmosphäre die festliche Stimmung geniessen können. (mgt)