Sichtbar klangvoll

Eine Eisenskulptur von Daniel Schwarz wirbt für das Sulzer Musikfest

Musik hören und sie mit allen Sinnen erleben: Das ist die klare Botschaft der vom Böztaler Eisenkünstler Daniel Schwarz geschaffenen Skulptur. Seit kurzem steht sie am Strassenrand in Sulz und macht auf das grosse «Musigtag-Fäscht» in Sulz vom 31. Mai und 1. Juni aufmerksam; notabene der einzige Aargauer Musiktag in diesem Jahr.

Susanne Hörth

«Hier gibt die Musik den Ton an», verdeutlicht die Eisenskulptur und heisst, von ihrem aktuellen Standort am Strassenrand, die Leute auf dem Weg von Rheinsulz nach Sulz willkommen. Drei lebensgrosse Musikanten geben ihrer Freude an der Blasmusik nicht nur auf ihren Instrumenten, sondern gleich mit ihrer ganzen Körperhaltung Ausdruck. Ludwig Dünner, im OK vom Sulzer «Musigtag-Fäscht» für die Kommunikation und Werbung zuständig, sagt stolz: «Es ist ein echter Schwarz.» Genauer ein Werk des bekannten Eisenkünstlers Daniel Schwarz (Ironart) aus dem Böztaler Ortsteil Effingen. Die Musikanten stehen auf einem ebenfalls eisernen Sockel. Auf dessen Vorderseite ist das Fest-Motto «Musik-er-Leben» und auf der Rückseite ein Notenschlüssel aus dem Metall herausgearbeitet. Die Eisenplastik mit einer Gesamthöhe von 3,30 Metern und einem Gewicht von rund 280 Kilogramm ist eine von zahlreichen Besonderheiten des Grossanlasses vom 31. Mai und 1. Juni im Laufenburger Ortsteil Sulz.

OK-Mitglied und Sponsoringchef Andreas Rothacher habe in enger Zusa m mena rbeit m it Da n iel Schwarz die Skulptur erschaffen dürfen, erzählt Ludwig Dünner. Mit entsprechender Bewilligung steht sie nun bereits seit Ende März am Sulzer Strassenrand und wirbt für das grosse Fest. «Sie wird am Festwochenende auf dem Festplatz aufgestellt», führt Ludwig Dünner aus. Und was passiert mit dem Unikat nach dem Fest? «Dann kann die Skulptur erworben werden. Sie wird an den Meistbietenden verkauft. Interessenten können sich bei Andreas Rothacher melden», so der Kommunikationschef.

63 Musikvereine sind angemeldet

Der Anlass vom 31. Mai und 1. Juni ist der einzige Aargauer Musiktag in diesem Jahr. Das zeigt sich auch in der grossen Zahl der teilnehmenden Vereine. «Bei 63 angemeldeten Vereinen rechnen wir mit rund 2000 Musikantinnen und Musikanten während der beiden Tage», sagt Ludwig Dünner. Die Musikvorträge finden in der Turnhalle, in der Kirche und auf der Hauptstrasse statt. Letztere muss für die Paradewettkämpfe am Samstag, 31. Mai, von 10.30 bis 17 Uhr, und am Sonntag, 1. Juni, von 10.30 bis 17 Uhr, für den Verkehr gesperrt werden.

Wo so viel Musik zu hören ist, soll auch die Bevölkerung auf ihre Kosten kommen. «Das Musigtag-Fäscht in Sulz ist ein Fest für alle», betont Ludwig Dünner. Er erwähnt unter anderem die Festmeile auf dem Turnhallenplatz mit diversen Beizen und Konzerten verschiedener Bands. «Neben der musikalischen Unterhaltung wird sicher die Übertragung des UEFA-Champions-Leag ue-Finals am Samstagabend auf einer Grossleinwand zu einem weiteren Highlight.» Mit Hüpfburg, Karussell und Schiessbude kommen ebenfalls die kleinen Gäste auf ihre Kosten.

«Die Festvorbereitungen laufen auf Hochtouren. Wir sind auf Kurs», zeigt sich Ludwig Dünner zufrieden. Damit ein solcher Grossanlass gestemmt werden kann, braucht es rund 500 Helferinnen und Helfer. «Zurzeit sind noch zwei Helfereinsätze nicht besetzt.» Wer Lust hat, bei «Musik-er-Leben» aktiv mitzuhelfen, darf sich gerne beim OK melden.

www.musikerleben2025.ch