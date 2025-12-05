Sicherheit soll erhöht werden

Verbreiterung des Rad- und Fusswegs

Der Rad- und Fussweg entlang der Baslerstrasse in Rheinfelden w ird zw ischen den Zufahrten zur Kunsteisbahn und zum Strandbad und zur A bwasserreinigungsanlage (AR A) verbreitert. Ziel des Projekts ist es, die Sicherheit für Velofahrende und Fussgängerinnen und Fussgänger zu erhöhen. Künftig sollen diese beiden Verkehrsteilnehmenden vortrittsberechtig t geführt werden.

Die Bauarbeiten haben Anfang Dezember begonnen. Zunächst werden die Zufahrten zur ARA, zur Kunsteisbahn und zum Strandbad angepasst. Während dieser Arbeiten bleibt der Rad- und Fussweg begeh- und befahrbar. Ab voraussichtlich Februar 2026 wird der Abschnitt zwischen der Haltestelle Strandbad und der Personenunterführung Augarten Ost gesperrt. Eine Umleitung ist signalisiert. Die Stadt Rheinfelden rät dringend davon ab, die Baslerstrasse als Ausweichroute zu nutzen.

Die Kosten für die Umgestaltung und Verbreiterung des Fussund Radweges belaufen sich auf rund 700 000 Franken. An diese erhält die Stadt einen Beitrag aus dem Agglomerationsprog ramm des Bundes von rund 280 000 Franken. (mgt)