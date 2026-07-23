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Sicherheit im Zentrum

  23.07.2026 Frick

TCS-Fahrkurse sind gefragt wie nie

Die Diskussion rund um das Thema «Fahren im Alter» ist derzeit in den Medien stark präsent. Beim TCS-Fahrzentrum Frick macht sich das auch in der Nachfrage bemerkbar.

Der Kurs «Autofahren heute» richtet ...

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