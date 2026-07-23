Sicherheit im Zentrum

Die Diskussion rund um das Thema «Fahren im Alter» ist derzeit in den Medien stark präsent. Beim TCS-Fahrzentrum Frick macht sich das auch in der Nachfrage bemerkbar.

TCS-Fahrkurse sind gefragt wie nie

Die Diskussion rund um das Thema «Fahren im Alter» ist derzeit in den Medien stark präsent. Beim TCS-Fahrzentrum Frick macht sich das auch in der Nachfrage bemerkbar.

Der Kurs «Autofahren heute» richtet sich an ältere Autofahrerinnen und Autofahrer, die ihr Wissen auffrischen und ihre Fahrpraxis überprüfen möchten. Hintergrund ist unter anderem, dass sich Verkehrsregeln und Verkehrssituationen im Laufe der Zeit verändern und nicht immer präsent sind. Gleichzeitig bleibt die individuelle Mobilität für viele Menschen ein wichtiger Bestandteil des Alltags.

Der Kurs ist in zwei Teile gegliedert. Im ersten Part werden zentrale Themen aus der Verkehrstheorie behandelt. Dazu gehören insbesondere neue oder angepasste Verkehrsregeln, Vortrittssituationen sowie das korrekte Verhalten im Kreisverkehr. Ziel ist es, das vorhandene Wissen zu aktualisieren und Unsicherheiten zu klären. Im zweiten Teil absolvieren die Teilnehmenden eine Fahrstunde mit dem eigenen Fa h rzeug. Diese w i rd individuell gestaltet und orientiert sich an den entsprechenden Bedürfnissen und Fragestellungen. Die Rückmeldungen erfolgen im direkten Austausch. Die individuelle Fahrstunde findet nach Absprache mit dem TCS-Instruktor statt, also nicht zwingend am selben Tag wie der Theorieunterricht.

Gemäss TCS-Fahrzentrum Frick zeigt die steigende Nachfrage, dass das Interesse an freiwilligen Auffrischungskursen im Strassenverkehr aktuell zunimmt und die Sensibilisierung durch die Medien durchaus Wirkung zeigt. Der Kurs versteht sich als unterstützendes Angebot ohne Prüfungscharakter. Der TCS misst der Verkehrssicherheit in seiner Tätigkeit seit jeher eine hohe Bedeutung bei. Entsprechende Angebote wie der Kurs «Autofahren heute» sind Teil dieses Engagements und sollen dazu beitragen, Risiken im Strassenverkehr zu reduzieren.

(tcs/)