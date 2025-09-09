Immobilien
«Sicher nicht bei Bildung und Forschung sparen»

  09.09.2025 Kaiseraugst
Schülerinnen und Schüler feierten gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern von Roche und aus der Politik das 10-Jahr-Jubiläum des Schullabors. Foto: Valentin Zumsteg
Schülerinnen und Schüler feierten gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern von Roche und aus der Politik das 10-Jahr-Jubiläum des Schullabors. Foto: Valentin Zumsteg

Das «Experio Roche Schullabor» feiert Jubiläum

Seit zehn Jahr gibt es das Schullabor von Roche in Kaiseraugst. Rund 20 000 Schülerinnen und Schüler aus über 1000 Schulklassen haben es bereits besucht. Anlässlich der Jubiläumsfeier sprach sich ...

