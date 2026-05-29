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Sich empor irren

  29.05.2026 Fricktal
Welches ist der richtige Kurs? Auch wer auf hoher See unterwegs ist, muss sich immer wieder den neuen Gegebenheiten anpassen. Foto: Walter Herzog
Welches ist der richtige Kurs? Auch wer auf hoher See unterwegs ist, muss sich immer wieder den neuen Gegebenheiten anpassen. Foto: Walter Herzog

im Modus des Vorläufigen

Gastbeitrag von Hans Wüthrich*

Die direkte Demokratie gilt als Königsdisziplin politischer Reife. Das Ideal: Der Stimmbürger entscheidet informiert, urteilsfähig und souverän. Doch dieses Bild gerät ins Wanken. Immer ...

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