Showtime unter der Zirkuskuppel

Bankkunden, Gewerbler und Fussballer gehen ins Zelt

Wenn schon ein Zirkuszelt aufgebaut wird, dann soll es möglichst vielen dienen, sagte sich die Raiffeisenbank Regio Frick-Mettauertal und machte sich auf die Suche nach weiteren Nutzern. Mit dem Ergebnis, dass zwischen dem 5. und 13. Mai nun sechs Veranstaltungen auf dem Ebnet stattfinden.

Simone Rufli

Nach Ostern sind die vollbeladenen Lastwagen am Turnerweg vorgefahren. Dann machte sich ein eigespieltes Team von Circus-Mitarbeitern an die Arbeit und ruckzuck war das grosse Zelt aufgebaut. Davor und dahinter je ein kleines Zelt – «ganz nach unseren Wünschen», so Reto Waldmeier, Leiter Marketing der Raiffeisenbank Regio Frick-Mettauertal, in deren Auftrag der Circus Monti das Zelt aufgebaut hat; inklusive Mobiliar, Heizung und WC-Anlage.

«Es ist ein riesiger Aufwand, den das Team mit dem Auf- und Abbau leistet. Daher haben wir nach Möglichkeiten gesucht, das Zelt an insgesamt drei Wochenenden mit Anlässen auszunutzen.» So viele Event-Veranstalter haben sich dann doch nicht gemeldet, belegt sind jetzt zwei Wochenende. Viermal nutzt die Raiffeisenbank Regio Frick-Mettauertal das Zirkuszelt auf dem Ebnet selbst – dreimal für Mitgliederanlässe (5.-7. Mai), einmal für einen Vortrag des hauseigenen Chefökonomen Martin Neff (10. Mai). An zwei Abenden wird das Zelt von anderen Veranstaltern genutzt. Am 9. Mai vom Gewerbe Region Frick-Laufenburg (Geref) für die Generalversammlung und am 13. Mai vom FC Frick, der an diesem Abend im Kreis von geladenen Gästen auf 75 Vereinsjahre zurückblicken wird.

Die Bank verlangt keine Miete

Für sämtliche Veranstaltungen stellt die Raiffeisenbank das Zelt zur Verfügung, der Geref und der FC Frick müssen lediglich die Heizkosten während ihren Anlässen berappen, allenfalls für zusätzliche Technik aufkommen sowie natürlich für ihr Catering und Rahmenprogramm. «Miete für das Zelt verlangen wir keine», betont Reto Waldmeier.

Sechs Veranstaltungen innert neun Tagen, dazu der Auf- und Abbau von je drei Tagen; 15 Tage würden reichen. Warum steht das Zelt über einen Monat bis zum 16. Mai auf dem Ebnet und ist die Zirkuswiese erst am 19. Mai wieder frei? «Monti ist einer der grössten Zeltvermieter in Europa. Es ist ganz einfach eine Frage der personellen Kapazität. Dazu kommt, dass wir bei der Gemeinde früh ein Zeitfenster für die Bewilligung eingeben mussten.» Es sei ein Glück, dass die Gemeinde und der «Monti» sich aus Zeiten kennten, als der Monti-Tross noch in Frick Halt machte. «Das problemlose Funktionieren der beiden Parteien erleichtert uns die Arbeit sehr», so Waldmeier.

Von den Turnhallen ins Zelt

Auf den Zirkus gekommen ist die Raiffeisenbank in Zeiten, als der Circus Nock noch regelmässig in Frick zu seiner Tournee startete. 2017 war für die Raiffeisenbank ein Übergangsjahr. 2018 folgte die Abkehr von den lokalen Turnhallen-Anlässen an den einzelnen Standorten und die Einführung von zentralen Mitgliederanlässen. Mit dem Zirkusprogramm des Nock gelang es, auch die bis dahin ausgeschlossenen Kinder in die Mitgliederanlässe zu integrieren. Ein Erfolg, wie Reto Waldmeier betont: «Als der Nock aufhörte, war für uns deshalb klar, dass wir das Konzept weiterführen wollten. Das sagt sich einfacher als es war.» Mangels Zirkusvorführung muss seither jedes Jahr eine andere Art der Unterhaltung her. In diesem Jahr sind mit dem Duo Full House am 5. Mai und Oropax am 6. Mai wieder namhafte Comedians im Einsatz. Die Tanzschule «Dancetower» aus Gipf-Oberfrick hat ihren Auftritt am Familien-Sonntag (7. Mai).