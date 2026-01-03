Shaqiri-Villa: Baugegner verzichten auf Beschwerde

Der FCB-Star Xherdan Shaqiri darf nach Jahren des Rechtsstreits seine geplante Villa auf dem Rheinfelder Kapuzinerberg bauen. Im November 2025 hatte das Aargauer Verwaltungsgericht grünes Licht gegeben. Dieser Entscheid ist jetzt rechtskräftig, die Nachbarn verzichten auf einen Weiterzug ans Bundesgericht, wie die AZ schreibt. Bereits 2022 hatte die Stadt Rheinfelden die Bewilligung erteilt, doch dagegen gab es Widerstand aus der Nachbarschaft. Jetzt sollte das erledigt sein. Der Fussballer darf also seine Baupläne umsetzen, aber mit einer Auflage: An allen Fenstern inklusive Verglasung des Treppenhauses müssen Storen installiert werden, um die befürchteten Lichtimmissionen für die Nachbarschaft zu minimieren. (nfz)