SG Zuzgen: Plauschjassen

Zum zweiten Mal seit der Corona-Pause fand das Plauschjassen der Schützengesellschaft Zuzgen statt. 24 Jass-Begeisterte im Mehrzwecksaal nahmen teil.

Gespielt wurde ein Schieber über vier Runden, wobei für jede Runde ein neuer Partner oder eine neue Partnerin zugelost wurde. Immer wieder ertönten altbekannte Jass-Floskeln wie «Ein guter Schreiber ist unbezahlbar» oder «Ich kann doch einen Dreifärber nicht schieben». Man scherzte, lachte und zählte konzentriert die Karten – die Zeit verging wie im Flug. Beim Rangverlesen durften alle ihren Preis in Empfang nehmen – niemand ging leer aus. Auf das oberste Podest schaffte es Otto Schiesser mit 4165 Punkten, gefolgt von Gilbert Binkert mit 4100 Punkten und Jürg Fink mit 4087 Punkten. Während einige im Anschluss fröhlich nach Hause zogen, blieben andere noch sitzen, um weiter zu jassen oder die Weltlage zu diskutieren – manchmal sogar beides gleichzeitig. Ein gelungener Abend fand so einen gemütlichen Ausklang. (mgt)