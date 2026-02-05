SG TV Stein steht im Final Four

Die Steiner fanden gut ins Spiel und konnten ...

Am Freitag stand das Viertelfinalspiel im Regio-Cup gegen TV Kleinbasel II auf dem Programm. Die Partie wurde in der Bustelbachhalle in Stein ausgetragen.

Handball: Regio Cup M-Viertelfinal: SG TV Stein – TV Kleinbasel II 31:21

Die Steiner fanden gut ins Spiel und konnten sich früh absetzen. Nach einem Timeout von Kleinbasel kamen die Gegner jedoch wieder näher heran. Die SG TV Stein fing sich rechtzeitig und konnte sich bis zur Pause eine 16:10-Führung erspielen. In der zweiten Halbzeit spielten die Steiner weiterhin solide, bauten den Vorsprung aus und gewannen die Partie am Ende klar mit 31:21.

Besonders erfreulich war der erste Einsatz in der 1. Mannschaft des 15-jährigen Samy Moser, der dabei gleich zwei Tore erzielen konnte. Mit diesem Sieg qualifiziert sich die SG TV Stein für das Final Four des Regio-Cups, welches am 14. und 15. März in Basel ausgetragen wird.

In der Hauptrunde der M3 wird die SG TV Stein am Samstag, 7. Februar, um 18 Uhr, in der Steiner Sportstätte Bustelbach auf die SG Sonnenberg treffen. (rb/)