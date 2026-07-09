Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

SG Buus-Maisprach am Eidgenössischen Schützenfest

  09.07.2026 Fricktal
Viel erlebt hatten die Schützen der SG Buus-Maisprach im Bündnerland. Foto: zVg
Viel erlebt hatten die Schützen der SG Buus-Maisprach im Bündnerland. Foto: zVg

Am Freitag, 26. Juni, machten sich zehn unermüdliche Schützen der Schützengesellschaft Buus-Maisprach auf den Weg nach Chur zum Eidgenössischen Schützenfest.

Dort angekommen, absolvierten sie die obligatorische Waffenkontrolle und machten sich mit dem Schiessstand ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote