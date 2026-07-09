SG Buus-Maisprach am Eidgenössischen Schützenfest

Dort angekommen, absolvierten sie die obligatorische Waffenkontrolle und machten sich mit dem Schiessstand ...

Am Freitag, 26. Juni, machten sich zehn unermüdliche Schützen der Schützengesellschaft Buus-Maisprach auf den Weg nach Chur zum Eidgenössischen Schützenfest.

Am Freitag, 26. Juni, machten sich zehn unermüdliche Schützen der Schützengesellschaft Buus-Maisprach auf den Weg nach Chur zum Eidgenössischen Schützenfest.

Dort angekommen, absolvierten sie die obligatorische Waffenkontrolle und machten sich mit dem Schiessstand Rossboden vertraut. Ab 13.30 Uhr hatten sie reservierte Scheibenzeit. Während dieser über elf Stunden reservierten Scheibenzeit wurden mehr als 750 Schüsse sicher ins Ziel abgegeben. Bei 55 gelösten Stichen wurden 36 Kranzresultate erzielt. Drei Schützen schossen den fünffachen Kranz, drei Schützen den dreifachen, drei Schützen den einfachen Kranz, und einem Schützen war das Glück nicht hold: Er erzielte kein Kranzergebnis.

Weiter absolvierten drei Schützen die Liegend-Meisterschaft. Alle erreichten hier mindestens die Auszeichnungslimite für das kleine Meisterschaftsabzeichen, einer erreichte mit Bravour auch die Auszeichnungslimite für das grosse Meisterschaftsabzeichen. Am Abend fuhren die Schützen ins Hotel nach Flims, wo im Restaurant ein gutes Nachtessen eingenommen wurde. Einige erkundeten anschliessend noch das Nachtleben von Flims.

Am Samstag waren erst ab 14.45 Uhr Scheiben im Schiessstand von Bonaduz reserviert. Um der Hitze entgegenzuwirken, machten die Schützen einen Ausf lug zum bekannten Caumasee und genossen einige Stunden an diesem schönen Ort. Auch die Gelegenheit zum Baden wurde ausgiebig genutzt. Um zirka 18.30 Uhr waren alle Stiche und Meisterschaften fertig geschossen. Einige Schützen waren mit ihren Resultaten mehr als zufrieden, einige haderten mit dem nötigen Glück.

Im Hotel in Flims angekommen, machten sie sich frisch und trafen sich zum gemeinsamen Abendessen. Danach wurde von ein paar Schützen noch ein Jass geklopft, bevor es zur Nachtruhe überging.

Am Sonntag trafen sie sich zum Frühstücksbuffet, verliessen anschliessend das Hotel und machten sich auf den Weg zur Rofflaschlucht.

Hier kann das einmalige Erlebnis genossen werden, unter dem Rhein hindurchzuwandern. In der angenehm kühlen Schlucht wurden auch noch die Vereinsjacken angezogen, und es wurde für ein paar schöne Erinnerungsfotos posiert. Danach machten sich die Schützen auf den Weg ins Festzentrum nach Chur, wo sie die Kränze und Auszeichnungen abholen konnten. Nach drei grossartigen Tagen am Eidgenössischen Schützenfest in Chur und Umgebung traf die Gruppe um zirka 19 Uhr wieder im Baselbiet ein. (mgt)