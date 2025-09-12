Severin Schürch lädt zum Gespräch ein

Severin Schürch lädt zum Gespräch ein12.09.2025 Möhlin
Morgen Samstag, 13. September, stellt sich Gemeinderatskandidat Severin Schürch, Die Mitte, den Fragen der Dorfbevölkerung. Für einen gemütlichen Austausch wird er von 9 Uhr bis 12 Uhr bei der Landi Filiale anzutreffen sein. (mgt)
Morgen Samstag, 13. September, stellt sich Gemeinderatskandidat Severin Schürch, Die Mitte, den Fragen der Dorfbevölkerung. Für einen gemütlichen Austausch wird er von 9 Uhr bis 12 Uhr bei der Landi Filiale anzutreffen sein. (mgt)