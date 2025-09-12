Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Severin Schürch lädt zum Gespräch ein

  12.09.2025 Möhlin

Morgen Samstag, 13. September, stellt sich Gemeinderatskandidat Severin Schürch, Die Mitte, den Fragen der Dorfbevölkerung. Für einen gemütlichen Austausch wird er von 9 Uhr bis 12 Uhr bei der Landi Filiale anzutreffen sein. (mgt)

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote