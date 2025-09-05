Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Severin Schürch lädt zum Gespräch

  05.09.2025 Möhlin

Morgen Samstag, 6. September, stellt sich der Gemeinderatskandidat Severin Schürch (Die Mitte) den Fragen der Dorfbevölkerung. Für einen gemütlichen Austausch wird Severin Schürch von 8.30 Uhr bis 11 Uhr vor der Postfiliale an der Bachstrasse anzutreffen sein. (mgt)

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote