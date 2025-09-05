Severin Schürch lädt zum Gespräch

Severin Schürch lädt zum Gespräch05.09.2025 Möhlin
Morgen Samstag, 6. September, stellt sich der Gemeinderatskandidat Severin Schürch (Die Mitte) den Fragen der Dorfbevölkerung. Für einen gemütlichen Austausch wird Severin Schürch von 8.30 Uhr bis 11 Uhr vor der Postfiliale an der Bachstrasse anzutreffen sein. (mgt)
