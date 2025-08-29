Immobilien
Eine Blutstammzellspende kann Leben retten: Aktionstag in Möhlin

  29.08.2025 Möhlin
«Wir probieren das jetzt»: Hanke Nobbenhuis (von links), Christian Fritschin, Patrizia Tufilli Chautems, Patrick Schmid, Anita Zosso, Severin Schürch, Sandra Ledermann Foto: zVg
«Wir probieren das jetzt»: Hanke Nobbenhuis (von links), Christian Fritschin, Patrizia Tufilli Chautems, Patrick Schmid, Anita Zosso, Severin Schürch, Sandra Ledermann Foto: zVg

Noch immer finden viele an Blutkrebs erkrankte Menschen keine passenden Spender. Jede Neuregistrierung erhöht die Chance auf ein Überleben. Und der 15. September wird zum Tag der Hoffnung.

Ronny Wittenwiler

Es war ein Tag, an dem die Sonne schien und jedem der sieben ...

