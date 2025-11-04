SENSATIONELLER START DER PIZZA-PISTE

Erstmalig organisierte die Lagerkommission in Schupfart einen Pizza-Take-Away zugunsten des Schneesportlagers Fischingertal. Das Angebot fand besten Anklang und damit grosse Unterstützung. Das Leitungsteam war den ganzen Sonntag im Einsatz, und rund 250 leckere Pizzas wurden in den Ofen ...

Erstmalig organisierte die Lagerkommission in Schupfart einen Pizza-Take-Away zugunsten des Schneesportlagers Fischingertal. Das Angebot fand besten Anklang und damit grosse Unterstützung. Das Leitungsteam war den ganzen Sonntag im Einsatz, und rund 250 leckere Pizzas wurden in den Ofen geschoben. Herzlichen Dank ans engagierte Leitungsteam und ein grosses Dankeschön an alle, die eine Bestellung aufgegeben und damit mitgeholfen haben, den Kindern im Tal ein preisgünstiges Schneesportlager zu ermöglichen. Auf Wiedersehen am Pastaplausch in der Turnhalle Obermumpf am 18. Januar 2026. (mgt)