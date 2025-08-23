Sensationell: Jerôme Kym im Hauptfeld an den US Open!

Freitagnacht machte der 22-jährige Jerôme Kym (ATP 176) den nächsten grossen Schritt perfekt. Er gewinnt auch seine dritte Qualifikationsrunde in New York und bezwang den Chinesen Yibing WU (ATP 178) in zwei Sätzen mit 6:3, 6:2. Zuvor hatte er in der ersten Runde den Spanier Carlos Taberner (die Nummer 100 der Welt und gleichzeitig Nummer 3 der Quali-Setzliste) mit 7:6, 6:1 besiegt, anschliessend in Runde zwei auch den US-Amerikaner Michael Zheng (ATP 322) mit 6:3, 6:4.

Kym steht damit zum ersten Mal in seiner Karriere in einem Hauptfeld an einem Grand-Slam-Turnier und bekommt es nun in der Startrunde an den US Open mit dem US-Amerikaner Ethan Quinn (ATP 81) zu tun. Die Partie ist auf morgen Sonntag, 19.50 Uhr (Schweizer Zeit), angesetzt. (rw)