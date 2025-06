Kürzlich fand der Seniorinnenausflug des Gemeinnützigen Frauenvereins Magden in die Emmentaler Schaukäserei in Affoltern (BE) statt. Die Reise begann kurz vor 13 Uhr. Nach einer angenehmen Fahrt durch die malerische Landschaft erreichten sie die Schaukäserei. Die 31 ...