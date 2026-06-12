SENIORINNENAUSFLUG DES FRAUENVEREINS MAGDEN

Kürzlich führte der Frauenverein Magden seinen Seniorinnenausflug durch. Es ging mit dem Car ins Landhaus Ettenbühl im nahe gelegenen Bad Bellingen-Hertingen in Deutschland. Die Fahrt verging rasch, denn viele waren in angeregte Gespräche mit ihren Sitznachbarinnen vertieft. Kaum aus dem Bus ausgestiegen, wurden die Fricktalerinnen vom herrlichen Duft blühender Rosen empfangden. Die 43-köpfige Gruppe begab sich zunächst in den hauseigenen Laden, wo es allerlei Schönes für Garten und Haus zu entdecken gab. Anschliessend erhielten alle Interessierten ein blaues Armbändchen als Zeichen für die Teilnahme an der Gartenführung. «Die Besitzerin, Stefanie Körner, führte uns persönlich durch die weitläufigen Gärten im englischen Stil. Dabei erzählte sie Wissenswertes über die Geschichte des Anwesens und gab zahlreiche Tipps zur Garten- und Rosenpflege. Besonders eindrücklich war die Entwicklung des ehemaligen Bauernhofs zu einem sieben Hektar grossen englischen Landschaftsgarten mit 25 sogenannten Gartenzimmern. Die grosse Pflanzenvielfalt sorgt dafür, dass sich ein Besuch zu jeder Jahreszeit lohnt.» Nach der Führung liessen die Magdenerinnen den Nachmittag bei einer traditionellen Tea Time ausklingen. (mgt)