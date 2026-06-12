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SENIORINNENAUSFLUG DES FRAUENVEREINS MAGDEN

  12.06.2026 Magden
Foto: zVg
Foto: zVg

Kürzlich führte der Frauenverein Magden seinen Seniorinnenausflug durch. Es ging mit dem Car ins Landhaus Ettenbühl im nahe gelegenen Bad Bellingen-Hertingen in Deutschland. Die Fahrt verging rasch, denn viele waren in angeregte Gespräche mit ihren Sitznachbarinnen vertieft. ...

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