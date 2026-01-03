SENIORENWEIHNACHTSFEIER IN RHEINFELDEN

Die reformierte Kirche in Rheinfelden lud zur alljährlichen musikalischen Seniorenweihnachtsfeier ein. Wie auch letztes Jahr waren die Flötenensembles «Flauto Dolce» und «Pro Senectute» unter der Leitung von Verena Michel zu Gast. Zu Beginn erzählte Michel etwas über die Geschichte und Bauart der verschiedenen sehr kleinen bis sehr grossen Flöten. Damit die Besucherinnen und Besucher den klangvollen Flötentönen noch besser Gehör schenken konnten, wurde jedes Lied zunächst in voller Länge von den Ensembles gespielt, bevor alle die auf dem Programm stehenden weihnachtlichen Lieder mitsangen. Es gab viel zu sehen, hören und zu singen. Begleitet wurden die Ensembles von Nina Haugen am Klavier. Auch eine Andacht und eine Weihnachtsgeschichte, gelesen von Pfarrer Klaus-Christian Hirte, sorgten für vorweihnachtliche Stimmung. Der gut besuchte Nachmittag mit schönen Klängen, guten Gesprächen und einem feinen Zvieri fand viel Anklang und bis zuletzt wurde gesungen und musiziert, was allen viel Freude bereitete. (mgt)