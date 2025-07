SENIORENAUSFLUG DER REFORMIERTEN KIRCHGEMEINDE FRICK

Mit perfektem Reisewetter startete am Dienstag, 10. Juni, um 9 Uhr, die Seniorenreise mit zwei Reisecars ins Zürcher Oberland. Die Mitreisenden gut gelaunt und voller Vorfreude. In Bauma angekommen, wartete bereits der Dampfzug auf die Reisegruppe. Auf der Zugfahrt nach Hinwil und ...

Mit perfektem Reisewetter startete am Dienstag, 10. Juni, um 9 Uhr, die Seniorenreise mit zwei Reisecars ins Zürcher Oberland. Die Mitreisenden gut gelaunt und voller Vorfreude. In Bauma angekommen, wartete bereits der Dampfzug auf die Reisegruppe. Auf der Zugfahrt nach Hinwil und zurück gab es einen Foto-Stopp. Danach genossen die Reisenden im Restaurant Bahnhof ein feines Zmittag. Der Abschluss in der Kirche der Probstei in Wislikofen, mit anschliessendem Apéro im Garten, war ein idealer Ausklang. Wir danken allen, die zum Erfolg dieses schönen Tages beigetragen haben. (mgt)