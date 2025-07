SENIORENAUSFLUG DER GEMEINDE OBERHOF

Am Mittwoch, 18. Juni, reisten 52 Oberhöfler Seniorinnen und Senioren mit vier Mitgliedern des Gemeinderates im Car nach Avenches, in die «Hauptstadt der Pferde» mit dem Schweizerischen Nationalgestüt und dem Nationalen Reitinstitut (IENA). Nach einem Kaffeehalt in Twann am ...

Am Mittwoch, 18. Juni, reisten 52 Oberhöfler Seniorinnen und Senioren mit vier Mitgliedern des Gemeinderates im Car nach Avenches, in die «Hauptstadt der Pferde» mit dem Schweizerischen Nationalgestüt und dem Nationalen Reitinstitut (IENA). Nach einem Kaffeehalt in Twann am Bielersee und der Fahrt durch die bekannten Weindörfer traf die Reisegruppe auf dem weitläufigen Gelände der beiden Pferdeinstitutionen in Avenches ein.

Nach Essen und einer kurzen Ansprache des Gemeindeammanns, blieb genug Zeit, die Stallungen und Gebäude zu besichtigen. Der Ausflug war ein voller Erfolg. (mgt)