SENIORENAUSFAHRT DER GEMEINDE SCHUPFART

73 Seniorinnen und Senioren aus Schupfart auf Seniorenausfahrt: Die Reise führte zunächst ins Restaurant Hasenstrick. Die fantastische Aussicht über den Zürichsee sorgte für Begeisterung. Am Nachmittag ging es weiter an den Pfäffikersee: Einige besuchten das ...

73 Seniorinnen und Senioren aus Schupfart auf Seniorenausfahrt: Die Reise führte zunächst ins Restaurant Hasenstrick. Die fantastische Aussicht über den Zürichsee sorgte für Begeisterung. Am Nachmittag ging es weiter an den Pfäffikersee: Einige besuchten das Naturzentrum, andere spazierten gemütlich entlang des Sees oder gönnten sich in einem der Restaurants einen Nachmittagstrunk. Mit vielen Eindrücken kehrten die Seniorinnen und Senioren zufrieden und dankbar nach Schupfart zurück. Ein herzlicher Dank geht an den VMC Schupfart für die Organisation sowie an die Gemeinde, die zusammen mit dem VMC allen Ü65-Einwohnerinnen und Einwohnern diesen schönen Ausflug ermöglichte. (mgt)



