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SENIORENAUSFAHRT DER GEMEINDE SCHUPFART

  29.05.2026 Schupfart
Foto: zVg
Foto: zVg

73 Seniorinnen und Senioren aus Schupfart auf Seniorenausfahrt: Die Reise führte zunächst ins Restaurant Hasenstrick. Die fantastische Aussicht über den Zürichsee sorgte für Begeisterung. Am Nachmittag ging es weiter an den Pfäffikersee: Einige besuchten das ...

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