Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Seniorenadventsfeier in Hornussen

  16.12.2025 Fricktal
72 Seniorinnen und Senioren genossen die Feier in Hornussen. Foto: zVg
72 Seniorinnen und Senioren genossen die Feier in Hornussen. Foto: zVg

Am Dienstag, 9. Dezember, durfte Renate Bruhin 72 Seniorinnen und Senioren in der Turnhalle in Hornussen begrüssen.

Ihre neun Helferinnen haben mit Unterstützung vom Unterhaltsdienst die Halle in einen gemütlichen und weihnachtlichen Festsaal verwandelt. Das Festmenu aus ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote