Seniorenadventsfeier in Hornussen

Am Dienstag, 9. Dezember, durfte Renate Bruhin 72 Seniorinnen und Senioren in der Turnhalle in Hornussen begrüssen.

Ihre neun Helferinnen haben mit Unterstützung vom Unterhaltsdienst die Halle in einen gemütlichen und weihnachtlichen Festsaal verwandelt. Das Festmenu aus der Küche von Feldschlössli-Wirt Thuri Eiholzer mundete allen wunderbar und wurde dem Koch mit einem herzlichen Applaus verdankt.

Leider wurde der reformierte Pfarrer von Bözen, Volker Houba mit hohem Fieber ins Bett gezwungen. Für ihn eingesprungen ist Diakon Andreas Wieland. Er hat spontan eine etwas andere Weihnachtsgeschichte erzählt, die herzhafte Lacher verursachte. Mit unglaublicher geistiger Präsenz hat die 99-jährige Seniorin Käthi Herzog drei wunderbare Gedichte – auswendig wohlverstanden – vorgetragen. Vielen lieben Dank dafür. Dann kam die Zeit für den grossen Auftritt der Kindergärtner unter der Leitung von Petra Gsell und ihren beiden Helferinnen. Die Kinder sangen aus vollem Herzen und erwärmten so die Seelen der Gäste.

Nach Dessert und Kaffee blieb genügend Zeit für gemeinsame Gespräche und Begegnungen bevor Josefine von Dach die Gäste nach und nach mit den besten Weihnachtsund Neujahrswünschen verabschiedete. Ein grosses Danke allen Verantwortlichen für diesen schönen Nachmittag und der Kirchgemeinde Hornussen-Zeihen und der reformierten Kirchgemeinde Bözen für die Finanzierung. (mgt)