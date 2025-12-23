SENIOREN-WEIHNACHTSFEIER IN HOTTWIL

Die Reformierte Kirche Mandach lud zur traditionellen Weihnachtsfeier für Seniorinnen und Senioren ein, die dieses Jahr in Hottwil stattfand. Ein besonderer Höhepunkt war das Weihnachtstheater der Kinder, das mit viel Engagement und Freude aufgeführt wurde. Auf berührende ...

Die Reformierte Kirche Mandach lud zur traditionellen Weihnachtsfeier für Seniorinnen und Senioren ein, die dieses Jahr in Hottwil stattfand. Ein besonderer Höhepunkt war das Weihnachtstheater der Kinder, das mit viel Engagement und Freude aufgeführt wurde. Auf berührende Weise zeigte das Theater, worum es in der Weihnachtszeit wirklich geht: um echte Begegnungen, Herzensnähe und darum, sich Zeit füreinander zu nehmen.

Sowohl die Seniorinnen und Senioren als auch die Kinder selbst hatten sichtlich Freude an diesem generationenverbindenden Moment. In seiner Weihnachtsansprache griff Pfarrer Dan Breda diese Gedanken auf. Weihnachten, so seine Worte, sei eine Einladung, einander zuzuhören, füreinander da zu sein und die Gemeinschaft bewusst zu pflegen. Bei gemütlichem Beisammensein klang der Nachmittag aus. (mgt)

Foto: zVg