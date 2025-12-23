Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

SENIOREN-WEIHNACHTSFEIER IN HOTTWIL

  23.12.2025 Fricktal

Die Reformierte Kirche Mandach lud zur traditionellen Weihnachtsfeier für Seniorinnen und Senioren ein, die dieses Jahr in Hottwil stattfand. Ein besonderer Höhepunkt war das Weihnachtstheater der Kinder, das mit viel Engagement und Freude aufgeführt wurde. Auf berührende ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote