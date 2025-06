SENIOREN FÜR SENIOREN MÖHLIN: UNVERGESSLICHER TAGESAUSFLUG

Nach einem Gipfeli-Zwischenhalt im Landgasthof Schönbühl als Einstimmung auf den weiteren Tag ging die Reise weiter über den Gurnigel-Pass hinunter zum Schwarzsee, diesem Juwel inmitten der Freiburger Voralpen. Dort wurde die Gruppe mit einem Drei-Gänge-Menü verwöhnt – und das bei einem atemberaubenden Blick auf den See und die umliegenden Gipfel. Nach einem Spaziergang machten sich die Seniorinnen und Senioren auf den Rückweg durch malerische Dörfer wie Plaffeien, Tafers und Düdingen, bevor sie in Murten noch einmal den Blick auf den Murtensee geniessen konnten. Landschaftliche Höhepunkte, kulinarische Genüsse, gesellige Momente: wegen der grossen Nachfrage teilte der Verein die Reise auf zwei Termine auf. Am 18. Juni wird sie wiederholt – einige wenige Plätze sind noch frei. (mgt)