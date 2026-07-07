SENIOREN DES TENNISCLUBS BESUCHEN TECHNIKWELT

Die Senioren des Tennisclubs Rheinfelden (TCR) hatten kürzlich Gelegenheit, das Museum «Technikwelt Enter» näher kennenzulernen. Es stellt Computer, Unterhaltungselektronik, Rechen- und Druckmaschinen sowie Filmfahrzeuge aus. 14 Senioren des Tennisclubs Rheinfelden starteten ihren Ausflug in Rheinfelden und wurden von Vereinsmitglied Rolf Lüthi verantwortungsvoll und sicher (danke Rolf) im Bus nach Derendingen gefahren. Um 11 Uhr startete die Museumsführung unter dem Motto «Highlights der Technik» unter der Leitung von Martin Lehmann, der in spannender Art einige Leckerbissen aus der Sammlung vorstellte und interessante Informationen vermittelte. Gebannt folgte man den Ausführungen und erlebte gewisse Entwicklungen der Technik wie noch einmal. Altersbedingt hat man viele davon doch hautnah erlebt. Das Interesse der Teilnehmer war sehr gross, was zu vielen Fragen führte, die vom Museumsführer äusserst fachkundig beantwortet werden konnten. Nach der Führung traf man sich in der Eingangshalle, wo auch das Mittagessen eingenommen wurde. Im Anschluss daran blieb den Teilnehmern noch genügend Zeit, sich selbstständig durch das Museum zu bewegen und seinen Interessen nachzugehen. (mgt)