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SENIOREN DES TENNISCLUBS BESUCHEN TECHNIKWELT

  07.07.2026 Rheinfelden
Foto: zVg
Foto: zVg

Die Senioren des Tennisclubs Rheinfelden (TCR) hatten kürzlich Gelegenheit, das Museum «Technikwelt Enter» näher kennenzulernen. Es stellt Computer, Unterhaltungselektronik, Rechen- und Druckmaschinen sowie Filmfahrzeuge aus. 14 Senioren des Tennisclubs Rheinfelden starteten ...

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