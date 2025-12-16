Selbstgemacht und kreativ

Am vergangenen Wochenende wurde beim Kurbrunnen-Areal in Rheinfelden der dritte Weihnachts-Kreativmarkt durchgeführt. Es kamen viele Besuchende, die sich über die vielfältigen Angebote der Standbetreibenden freuten.

Janine Tschopp

Gedrechseltes, Gehäkeltes, Gestricktes, Gemaltes, Gegossenes, Geschweisstes … Am vergangenen Wochenende waren es 95 Standbetreibende, die am Weihnachts-Kreativmarkt beim Rheinfelder Kurbrunnen-Areal ihre Waren anboten. Die wichtige Voraussetzung für einen Standplatz bei diesem Markt ist, dass die angebotenen Artikel selbstgemacht und entsprechend kreativ sind.

Wie die Organisatoren Flo Schreiber und Dani Kummli gegenüber der NFZ erwähnten, waren es 140 Standbetreibende, die sich für den Weihnachts-Kreativmarkt, der heuer zum dritten Mal durchgeführt wurde, beworben hatten. Einige davon waren bereits bei den letzten Ausführungen dabei. Bei der Auswahl der 95 Stände achten die Organisatoren unter anderem darauf, dass rund die Hälfte Standbetreiber sind, welche zum ersten Mal am Weihnachts-Kreativmarkt ausstellen. So bleibe es für das Publikum spannend.

Ein Miteinander

«Es hatte unglaublich viele Leute und wir sind sehr glücklich», war das Fazit der beiden Organisatoren am Sonntagabend. «Wie wir gehört haben, hatte es auch im Städtli am verkaufsoffenen Sonntag sehr viele Leute», meinte Flo Schreiber und erwähnte das schöne Miteinander, das ihm und seinem Partner sehr am Herzen liegt. Ein Miteinander spürte man auch unter den Standbetreiberinnen und -betreibern. Die Stimmung im Musiksaal, in der Trinkhalle und im Aussenbereich des Kurbrunnen-Areals war sehr angenehm. Auch waren viele Besuchende zu hören, welche die Qualität und die Vielseitigkeit des Marktangebotes lobten.

Kreative Köpfe

Dani Kummli und Flo Schreiber sind selber äusserst kreative Köpfe und stellen unter anderem Glasfusing-Produkte her. Früher verkauften sie ihre Erzeugnisse hauptsächlich an Kunsthandwerk-Märkten. Seit April 2021 haben sie in Rheinfelden selber ein Geschäft, wo sie einerseits ihre handgemachten Deko-Artikel anbieten, aber auch ein gemütliches Café führen.

Kurz vor dem Aufräumen des dritten Weihnachts-Kreativmarkts kommt die Frage der Journalistin, ob es auch im kommenden Jahr eine Ausführung geben wird. «Ja», meinen Dani Kummli und Flo Schreiber überzeugt.

Und auch im kommenden Jahr werden die beiden beim Kurbrunnen-Areal nicht nur einen Kreativmarkt in der Adventszeit, sondern auch einen im Mai organisieren. Und wieder werden sie zusammen mit Familie und Freunden viele Arbeitsstunden und ebenso viel Herzblut in die beiden Märkte stecken.

5. Kreativmarkt:

9. und 10. Mai 2026

4. Weihnachts-Kreativmarkt:

12. und 13. Dezember 2026