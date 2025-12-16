Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Selbstgemacht und kreativ

  16.12.2025 Rheinfelden
95 Standbetreiberinnen und -betreiber präsentierten ihre Waren. Foto: Janine Tschopp
95 Standbetreiberinnen und -betreiber präsentierten ihre Waren. Foto: Janine Tschopp

Am vergangenen Wochenende wurde beim Kurbrunnen-Areal in Rheinfelden der dritte Weihnachts-Kreativmarkt durchgeführt. Es kamen viele Besuchende, die sich über die vielfältigen Angebote der Standbetreibenden freuten.

Janine Tschopp

Gedrechseltes, Gehäkeltes, ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote