Selbst gemachte Pasta

Vergangene Woche waren es am Dienstag 14 Kinder des Ferienspass Laufenburg und am Donnerstag 14 Kinder des Ferienspass ...

Ferienspass im Alimondi Kochstudio Frick

Kochen mit der Fricktaler Kochhexe: Der Ferienspass machte auch dieses Jahr Halt im Alimondi Kochstudio.

Vergangene Woche waren es am Dienstag 14 Kinder des Ferienspass Laufenburg und am Donnerstag 14 Kinder des Ferienspass Frick, die im Alimondi Kochstudio – jeweils begleitet von einer Betreuungsperson – kochen durften. Beide Ferienspass-Organisationen bieten den Kindern in den Sommerferien ein abwechslungsreiches Freizeitprogramm, und der Nachmittag in der Küche gehörte für viele zu den Höhepunkten der Woche.

Auf dem Menü stand ein feines Dreigängemenü: Als Vorspeise gab es ein Zucchetti-Carpaccio mit Feta-Käse, Frühlingszwiebeln und Balsamico, gegrillt auf dem Teppan Yaki. Als Hauptgang folgte Poulet-Piccata mit Spaghetti, die von den Kindern selbst mit der Pastamaschine aus Pasta-Mehl der Altbachmühle Wittnau hergestellt wurden, dazu eine feine Tomatensauce. Zum Dessert durften alle ihr eigenes Frozen-Joghurt herstellen und nach Lust und Laune mit Toppings wie Gummibärchen, Smarties, Oreo oder Granola verzieren.

Unter fachkundiger Anleitung schnitten, rührten und garnierten die jungen Köchinnen und Köche ihre Gerichte weitgehend selbstständig. Am Ende sass die ganze Gruppe gemeinsam am Tisch und genoss stolz das selbst zubereitete Menü. Das Alimondi Kochstudio in Frick bietet neben solchen Ferienspass-Einsätzen das ganze Jahr über Kochkurse für Gross und Klein an und stellt auch Zutaten für spezielle Rezepte, etwa für die Herstellung von Frozen-Joghurt, zur Verfügung.

(ml/)