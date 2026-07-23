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Selbst gemachte Pasta

  23.07.2026 Frick
Ob Pasta selber machen oder Frühlingszwiebeln schnippeln, die Kinder waren mit Feuereifer dabei. Foto: zVg
Ob Pasta selber machen oder Frühlingszwiebeln schnippeln, die Kinder waren mit Feuereifer dabei. Foto: zVg

Ferienspass im Alimondi Kochstudio Frick

Kochen mit der Fricktaler Kochhexe: Der Ferienspass machte auch dieses Jahr Halt im Alimondi Kochstudio.

Vergangene Woche waren es am Dienstag 14 Kinder des Ferienspass Laufenburg und am Donnerstag 14 Kinder des Ferienspass ...

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