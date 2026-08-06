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Seit zehn Jahren wird im Park gerockt

  06.08.2026 Rheinfelden
Michael Häusler freut sich auf die Jubiläums-Ausgabe von «Live am Rhy» – und er hofft, dass es nicht zu heiss wird. Foto: Valentin Zumsteg
Michael Häusler freut sich auf die Jubiläums-Ausgabe von «Live am Rhy» – und er hofft, dass es nicht zu heiss wird. Foto: Valentin Zumsteg

«Live am Rhy» am 15. August in Rheinfelden

Das Musikfestival «Live am Rhy» kann in diesem Jahr sein 10-Jahr-Jubiläum feiern. Die Organisatoren spannen erstmals mit dem Strassenkunst-Festival «Brückensensationen» zusammen. Zu hören sind zwei Bands aus der Region.

Valentin ...

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