Seit zehn Jahren wird im Park gerockt

Das Musikfestival «Live am Rhy» kann in diesem Jahr sein 10-Jahr-Jubiläum feiern. Die Organisatoren spannen erstmals mit dem Strassenkunst-Festival «Brückensensationen» zusammen. Zu hören sind zwei Bands aus der Region.

«Live am Rhy» am 15. August in Rheinfelden

Das Musikfestival «Live am Rhy» kann in diesem Jahr sein 10-Jahr-Jubiläum feiern. Die Organisatoren spannen erstmals mit dem Strassenkunst-Festival «Brückensensationen» zusammen. Zu hören sind zwei Bands aus der Region.

Valentin Zumsteg

«Es kommen Familien und auch ältere Leute, das ist das Schöne an unserem Festival», sagt Michael Häusler. Seit zehn Jahren organisiert der 50-Jährige zusammen mit Tobias Degen und weiteren Helferinnen und Helfern das Musikfestival «Live am Rhy», das jeweils zwischen 200 und 300 Besucher in den Stadtpark Ost lockt. Zum diesjährigen Jubiläum war ursprünglich ein zweitägiges Festival geplant. «Wir wollten am Freitag einen zusätzlichen Hip-Hop-Abend durchführen. Das wäre einen Versuch wert gewesen. Leider erkrankte aber die Kollegin, die dafür zuständig war», erklärt Häusler. Deswegen mussten sie schweren Herzens darauf verzichten und sich auf den Samstag, 15. August, beschränken.

Strassenkunst und Musik

Doch eine Neuheit gibt es trotzdem: «Live am Rhy» kooperiert in diesem Jahr erstmals mit den grenzüberschreitenden «Brückensensationen», die vom 14. bis 16. August in beiden Rheinfelden durchgeführt werden. Am Samstagnachmittag wird das Strassenkunst-Festival mit einem künstlerischen Panorama-Kino im Stadtpark Ost vertreten sein. Nahtlos geht es danach weiter mit «Live am Rhy», das am späteren Nachmittag den Betrieb aufnimmt.

Das Besondere dabei: Dank der Unterstützung der Stadt wird bei «Live am Rhy» kein Eintritt erhoben, die Organisatoren sind aber auf Kollekten und einen guten Getränkeumsatz angewiesen. Weil es 2024 wegen der Hitze weniger Leute hatte, brachen damals diese Einnahmequellen ein, so dass die Reserven angeknabbert werden mussten. «Im vergangenen Jahr lief es gut. Wir konnten wieder ein bisschen Reserven aufbauen», schildert Michael Häusler. Damit ist die Zukunft gesichert.

«Hoffentlich nicht zu heiss»

Zu hören gibt es in diesem Jahr zwei Bands: Zum einen treten «Kashmir» auf, sie spielen Blues-Rock-Covers und sind nicht zum ersten Mal hier zu Gast. Zum anderen stehen «Vera Worms» auf der kleinen Bühne. Dabei handelt es sich um eine Pink Floyd-Tribute-Band, die seit 1999 unterwegs ist. «Anders als viele andere Pink-Floyd-Tribute-Bands orientiert sich Vera Worms konsequent am Originalkonzept der 70er-Jahre: vier Musiker auf der Bühne und ein Soundtechniker im Hintergrund. Nicht mehr. Nicht weniger», heisst es auf der Webseite der Formation.

Michael Häusler und sein Team freuen sich auf die diesjährige Ausgabe. Sie hoffen auf gutes, «aber nicht zu heisses Wetter. 25 Grad wären ideal», sagt Häusler mit einem Lachen. Zum Jubiläum meint er: «Ich bin froh, dass wir zehn Jahre durchgehalten haben. Ob es weitere zehn Jahre weitergeht, weiss ich nicht. Dann wäre ich ja 60 Jahre alt.»

«Live am Rhy». Samstag, 15. August, Stadtpark Ost, Rheinfelden. Es spielen «Kashmir» von 18.30 bis 20 Uhr und «Vera Worms» von 21 bis 22.30 Uhr. Der Barbetrieb beginnt am späteren Nachmittag.